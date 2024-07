Shannen Doherty: Genaue Pläne für Beerdigung & wer nicht kommen darf

Die verstorbene Schauspielerin hat sich genau Gedanken gemacht.

Shannen Doherty wurde nur 53 Jahre alt, sie verstarb im Kreise ihrer Liebsten. Zuvor hatte sie einige Jahre an einer schweren Krebserkrankung gelitten.

Mehr zu ihr

Das wollte sie

Die am Samstag verstorbene Aktrice hatte genaue Wünsche für ihre Beerdigung: Ihre Asche sollte mit jener ihres Vaters und ihres Hundes vermischt und in Malibu (Kalifornien) verstreut werden. Das sagte sie im Jänner in ihrem beliebten Podcast "Let's Be Clear" deutlich. Ihre sterblichen Überreste sollten, so Doherty: "mit meinem Hund vermischt werden, und ich möchte, dass sie mit meinem Vater vermischt werden. Ich möchte nicht begraben und nicht eingeäschert werden."

Oder diese Idee

Schließlich wünschte sie sich verstreut zu werden, zum Beispiel in Malibu, wo sie mit ihrem Vater viel "wertvolle Zeit" verbracht habe. Oder, eine andere schöne Vorstellung für sie: Dass aus ihrer Asche ein Baum wachsen könne.

Gästeliste

Auch über die Gäste bei einer Trauerfeier machte sie sich Gedanken, sie wollte definitiv nicht alle Bekannten dabei haben: "Es gibt eine Menge Leute, von denen ich denke, dass sie kommen würden, die ich nicht dabei haben möchte." Ihr Wunsch war, dass ihre Trauerfeier ein "Fest der Liebe wird. Ich will nicht, dass die Leute weinen oder privat sagen: "Gott sei Dank ist die Schlampe jetzt tot."