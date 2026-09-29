Schlager-Hammer! Sonia Liebing überrascht alle

Die Schlagersängerin und Bernhard Brink bringen mit "Du kannst es immer noch" ihr zweites gemeinsames Duett auf den Markt. Dazu kündigt sie jetzt eine Riesen-Überraschung an.

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Vier Jahre nach ihrem ersten großen gemeinsamen Charterfolg machen Sonia Liebing und Bernhard Brink wieder gemeinsame Sache im Tonstudio. Das Schlager-Duo knüpft an eine der erfolgreichsten musikalischen Kooperationen der jüngeren Vergangenheit an und legt am 2. Oktober mit der neuen Single "Du kannst es immer noch" nach.

Rätselhafter Gaststar stiehlt Schlager-Paar die Show

Dass sie erneut gemeinsam vor das Mikrofon getreten sind, hatte Liebing bereits vor wenigen Tagen öffentlich gemacht. Nun lüftete die Musikerin im Gespräch mit dem Branchenportal "schlager.de" erste spannende Details zu dem aufwendig produzierten Musikvideo. Dabei verriet sie, dass sich das Publikum auf eine gehörige Überraschung gefasst machen könne. Im Zentrum des visuellen Geschehens stehen diesmal nämlich überraschenderweise nicht Brink und Liebing selbst, sondern eine ganz andere Person.

Wer die mysteriöse Hauptrolle in dem Clip übernommen hat, behielt die Musikerin zwar noch streng unter Verschluss, ließ aber durchblicken, wie emotional und heiter das Ergebnis ausgefallen ist. Sie sei sich absolut sicher, dass der Auftritt den Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern werde. Sie selbst habe beim ersten Betrachten des fertigen Videos sprichwörtlich ein Dauergrinsen im Gesicht getragen. Die Neugier der Schlagergemeinde auf den ungewöhnlichen Protagonisten ist damit bereits vor der offiziellen Premiere enorm geschürt.

Partytauglicher Nachfolger für 26-Millionen-Klick-Hit

Musikalisch versteht sich der Titel als direkte Weitererzählung der gemeinsamen Reise. Liebing bezeichnete das Werk als quasi Fortsetzung der ersten gemeinsamen Geschichte. Allerdings komme die neue Produktion mit deutlich mehr Druck und Tempo daher: Der Song sei eine Spur partylastiger und natürlich absolut foxtanztauglich ausgefallen. Die Melodie gehe sofort ins Ohr, sorge für beste Laune und bewirke augenblicklich, dass man sich direkt auf die Tanzfläche begeben möchte. Damit dürfte der Titel in den kommenden Monaten zum festen Repertoire in Diskotheken und Tanzlokalen avancieren.

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Die Messlatte für das neue Musikstück liegt allerdings beachtlich hoch. Mit ihrem ersten gemeinsamen Duett "Du hast mich einmal zu oft angesehen" aus dem Jahr 2020 gelang dem Duo seinerzeit ein echter Mega-Erfolg. Die Zahlen sprechen für sich: Der Song verzeichnet auf dem Streamingportal Spotify bis heute stolze 16 Millionen Streams und bringt es auf der Videoplattform YouTube auf fast zehn Millionen Klicks. An diese beeindruckenden Streaming-Erfolge soll die Veröffentlichung am 2. Oktober nahtlos anschließen.

Perfektes Zusammenspiel zweier Generationen

Die Kombination aus der markanten Bühnenpräsenz von Bernhard Brink und der modernen Gesangsstimme von Sonia Liebing hat sich längst als absolutes Erfolgsrezept im deutschen Schlager etabliert. Brink, der seit Jahrzehnten als Institution im Showgeschäft gilt, harmoniert perfekt mit Liebing, die zur festen Riege der etablierten Stars gehört.

Mit der Ankündigung des neuen Videos haben die beiden Künstler den Nerv der Fans punktgenau getroffen. Ab dem 2. Oktober steht die Single im Handel bereit, und die Fangemeinde wartet mit Spannung darauf, welches prominente oder unerwartete Gesicht im Clip für das versprochene Dauergrinsen sorgen wird.