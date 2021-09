Rapid sagt "Hammers" den Kampf an

Rapid will die Negativspirale beenden, mit West Ham wartet aber eine Herkulesaufgabe.

Nach drei Ligapleiten in Serie lechzt Rapid nach einem ¬Erfolgserlebnis, prallt heute (ab 21 Uhr LIVE im Sport24-Ticker) im 60.000 Zuschauer fassenden Londoner Olympiastadion auf West Ham, aktuelle Nummer 7 der Premier League (drei Zähler hinter Leader Liverpool). „Wir gehen ins Spiel, um zu überraschen. Die Vorzeichen sind klar, aber das bedeutet nichts im Fußball“, tönt Coach Didi Kühbauer vor dem Duell mit der 353,25-Millionen-Truppe.

Während Rapid in der Krise steckt, verloren die „Hammers“ nur eines von acht Saisonspielen (1:2 gegen Manchester United). Abschenken will Kühbauer die Partie, ähnlich wie beim 1:4 im Vorjahr gegen Arsenal, im Hinblick auf das richtungsweisende Ligaspiel am Sonntag gegen die WSG aber nicht. „Wir werden rotieren, wollen unsere Chance aber wahren.“ Die zuletzt angeschlagenen Ercan Kara und Maxi Hofmann melden sich fit, einzig Keeper Richard Strebinger muss heute passen.

Kühbauer: »Englischer Fußball ist Nonplusultra«



Begleitet werden die Wiener von rund 1.200 Fans. Mit ihnen im Rücken soll beim Gruppenfavoriten die Sensation gelingen. „Um das zu realisieren, müssen wir auf einem sehr hohen Niveau spielen“, so Kühbauer. „Es erwartet uns ein intensives Spiel.“ Die großen Stars der Londoner sind Stürmer Michail Antonio, aktuelle Nummer 1 der Premier-League-Schützenliste, und Teamspieler Declan Rice. In England gab es für Rapid in bisher fünf Spielen erst einen Sieg, vor elf Jahren bei Aston Villa. „Der englische Fußball ist das Nonplusultra“, weiß Kühbauer. „Aber wir wollen etwas mitnehmen.“ Rapid ist motiviert, endlich wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen …