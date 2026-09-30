Thomas Müller mit neuer Liebe auf dem Oktoberfest

Auf dem Oktoberfest wurde Bayern-München-Legende Thomas Müller (37) mit seiner neuen Freundin Eve Rose Bitbol (26) gesehen. Das Paar machte den Schießstand mit Ex-DFB-Star Mats Hummels (37) und Freundin Nicola Cavanis (27) unsicher.

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Thomas Müller und Ex-Ehefrau Lisa haben erst Anfang Juni die Trennung öffentlich gemacht. Die tatsächliche Trennung hat schon deutlich früher stattgefunden. Der aktuelle MLS-Star wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit Eve Rose gesichtet. Nun gibt es den bislang Auftritt der beiden.

Schon am Dienstag sollen sie einen gemeinsamen Abend auf dem Oktoberfest in München verbracht haben. Wie die "AZ" berichtet, haben sich die beiden abseits der großen Massen in einem kleineren Festzelt aufgehalten. Dort trafen sie Müllers langjährigen Teamkollegen Mats Hummels und dessen Freundin und verbrachten gemeinsam den Abend.

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Im Verlauf des Abends schlenderten sie über das Festgelände. Unter anderem machte die Gruppe Halt an einem Schießstand. Das Paar ist ohne Personenschutz und völlig entspannt auf der Wiesn aufgetreten.

Am 19. August unterstützte Eve Rose Müller bei der Partie seiner Vancouver Whitecaps gegen Houston Dynamo FC. © Getty Images

Das Leben des Weltmeisters von 2014 hat sich in den vergangenen Monaten sehr verändert. Seit Sommer 2025 spielt Müller in Nordamerika bei den Vancouver Whitecaps. Nun folgt ein neues Kapitel in seinem Privatleben.

Doch wer ist Eve Rose? Laut der "Bild" stammt sie aus Frankreich und schloss ihr Studium an einer renommierten Wirtschaftshochschule ab. In Müllers Umfeld soll sie längst keine Unbekannte mehr sein.