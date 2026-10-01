Cosmó: "Kam eine Woche nicht aus dem Bett"

Monate nach dem Song Contest hatte unser ESC-Star mit Depressionen zu kämpfen und holte sich professionelle Hilfe.

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Er war unsere große Hoffnung beim Song Contest und landete letztendlich am vorletzten Platz. Doch davon ließ sich Cosmó nicht unterkriegen und absolvierte nach dem Wettsingen einen wahren PR- und Auftritts-Marathon und arbeitete gleichzeitig an seinem neuen Album "Lieber träum ich weiter", das dieser Tage erschienen ist.

Als er sich im Sommer eine Woche Urlaub gönnte, fiel er in ein emotionales Loch. "Ich war auf Urlaub und da war plötzlich mal gar nix. Ich habe dann tatsächlich eine Woche gehabt, in der ich nicht aus dem Bett rauskommen konnte und ich musste mir dann eingestehen 'Hey, es schaut so aus als ob eine Depression ist' und das ich etwas unternehmen sollte", erzählt Cosmó im Ö3-Podcast mit Tina Ritschl.

Cosmo © ORF

Zuerst wandte sich der Sänger an seine Familie und Freunde, bevor er sich dann professionelle Hilfe holte. Und das half ihm letztendlich aus der Depression heraus. "Ich bin immer noch nicht bei 100 Prozent, aber das ist einmal der erste Schritt, das einzugestehen. Am Anfang hat man mehr schlechte als gute Tage und dann kehrt es sich langsam um und man findet irgendwie wieder in den Alltag hinein", erklärt Cosmó.

Start der großen Tournee

Am Sonntag startet in Hamburg seine große Tournee, die den 20-Jährigen über Berlin und München auch nach Österreich führen wird, wo er zwischen Wien und Dornbirn mit seiner Band spielt.