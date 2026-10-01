Katzenberger: OP-Schock zum 40. Geburtstag

Vor der Villa von Hugh Hefner begann einst eine der überraschendsten Karrieren der deutschsprachigen TV-Landschaft. Heute feiert Daniela Katzenberger ihren runden Geburtstag und blickt auf ihren Wandel zurück.

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Im Frühjahr 2009 stand eine damals völlig unbekannte junge Frau im Rahmen des VOX-Formats "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" vor den Toren der legendären Playboy-Mansion in Los Angeles. Zu stark geschminkt, aufgemalte Augenbrauen und ein freches Mundwerk: Viele Beobachter stuften den Auftritt zunächst als kurzlebiges TV-Kuriosum ein. Doch die Fernsehmacher erkannten das enorme Unterhaltungspotenzial und widmeten ihr kurz darauf die eigene Doku-Soap "Daniela Katzenberger – Natürlich blond". Mit ihrer entwaffnenden Ehrlichkeit und ihrem Humor eroberte sie in Rekordzeit ein Millionenpublikum und schrieb deutsche TV-Geschichte.

Geschicktes Business: Vom Café auf Mallorca zur Erfolgsmarke

Die Kult-Blondine ruhte sich keineswegs auf den TV-Quoten aus, sondern bewies früh ausgeprägten Geschäftssinn nach dem Vorbild von Werbeikonen wie Verona Pooth. Sie verwandelte ihren Namen in ein florierendes Unternehmensimperium. Neben Kooperationen für Duftkerzen, Möbelkollektionen, Nagellacke und Kalender betrieb sie von 2010 bis 2017 ihr legendäres "Café Katzenberger" auf Mallorca, das sich zu einer echten Pilgerstätte für Fans entwickelte. Zudem landete sie mit mehreren autobiografischen Büchern regelmäßig in den Bestsellerlisten.

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Auch das Privatleben der Entertainerin lieferte verlässlich Schlagzeilen für den Boulevard. Ihre Familie – von Mutter Iris über Halbschwester Jenny Frankhauser bis hin zum ehemaligen Stiefvater Peter Klein – stand immer wieder im Rampenlicht. Nachdem sie lange Zeit als Dauersingle galt und 2011 mit dem TV-Format "Katze sucht Kater" öffentlich nach der großen Liebe fahndete, fand sie ihr privates Glück schließlich in Lucas Cordalis, dem Sohn von Schlager-Legende Costa Cordalis.

Familienglück und TV-Ehe mit Lucas Cordalis

Das Paar zeigte sich im Oktober 2014 bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises erstmals offiziell auf dem roten Teppich. Fortan traten die beiden beruflich wie privat meist im Doppelpack auf, sei es in TV-Shows wie "Dance, Dance, Dance" im Jahr 2016, bei "The Masked Singer" im Jahr 2020 oder bei gemeinsamen Musik-Duetten. Die Geburt von Tochter Sophia im Jahr 2015 wurde von Fernsehkameras begleitet, und am 4. Juni 2016 folgte die spektakuläre Live-Hochzeit bei RTLzwei, moderiert von Giovanni und Jana Ina Zarrella. Das zehnjährige Ehejubiläum besiegelte ihre Partnerschaft, die auch in Büchern wie "Eine Tussi wird Mama: Neun Monate auf dem Weg zum Katzenbaby" und "Eine Tussi sagt 'Ja!' Auf Katzenpfoten zum Traualtar" festgehalten wurde.

Daniela Katzenberger mit Mama Iris, Tochter Sophia und Ehemann Lucas Cordalis. © Instagram

Krasser Imagewandel: Zwölf Kilo weg und Zehen-OP verschoben

In den vergangenen Jahren vollzog Daniela Katzenberger eine radikale Transformation. Während sie früher offen über den Kampf mit den Pfunden sprach, trainierte sie sich mit eisernem Willen zur Spitzenform, nahm insgesamt zwölf Kilo ab und etablierte sich als Werbegesicht für Proteinshakes und Sportprodukte. Im Jänner 2026 veröffentlichte sie den Ratgeber "Katze goes Muskelkater – Pfoten hoch, raus aus dem Körbchen!" und lässt sich für ihre Doku mittlerweile sogar bei echten Fitnesswettkämpfen begleiten.

Für ihre sportlichen Ziele verschiebt die TV-Persönlichkeit, die noch nie ein Geheimnis aus ihren diversen Schönheitsoperationen machte, nun sogar einen lange geplanten Eingriff: Sie möchte sich zwei Zehen verkürzen lassen. Der Operationstermin war ursprünglich unmittelbar für den Tag nach ihrem runden Ehrentag angesetzt, muss nun jedoch warten, um die Vorbereitung auf die nächste Meisterschaft nicht zu gefährden. Kritik im Netz lässt sie heute gelassen abblitzen: Auf Anfeindungen wegen ihres intensiven Fitnesstrainings stellte sie auf Instagram unmissverständlich klar, dass sie ihre sportliche Figur nie wieder hergeben werde und Nörgler ihr einfach entfolgen sollen.