Gebäude abgebrannt
110 Rinder aus Flammenhölle gerettet
Kärnten. Die brenzligen Szenen ereigneten sich am Sonntagabend in Ritzendorf bei St. Donat (Bezirk St. Veit an der Glan).
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Autofahrer bemerkten Feuer
Mehrere Autofahrer auf der Klagenfurter Straße (S37) wurden gegen 20.13 Uhr auf einen Brand in einem Wirtschaftsgebäude aufmerksam. Auch Nachbarn des Hofs bemerkten das Feuer und schlugen Alarm.
Insgesamt fünf Feuerwehren mit 110 Einsatzkräften rückten aus. Als die Florianis eintrafen, stand das Wirtschaftsgebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten, auf das Wohnhaus und auf ein zweites Stallgebäude mit 110 Rindern überzugreifen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer mit Hilfe der Tankanhänger mit 14.000 Litern Wasserinhalt eindämmen.
Die Rinder konnten unverletzt aus dem Stall gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf den zweiten Stall und das Wohnhaus konnte verhindert werden. Nach etwa zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle.
Zwei Verletzte
Bei dem Einsatz wurden zwei Personen leicht verletzt, hieß es von der Feuerwehr. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Bei der zweiten verletzten Person handelt es sich um einen Feuerwehrmann. Er zog sich eine Schnittwunde zu und wurde vom Roten Kreuz behandelt.
Laut Feuerwehr ist die Schadenshöhe beträchtlich, die Brandursache vorerst unbekannt. Die Polizei ermittelt.
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