Spengler (45) stürzte vom 5. Stock in den Tod

Bei Spenglerarbeiten auf der Terrasse einer Wohnung im 5. Stock stürzte ein Rumäne fast 20 Meter in den Innenhof und erlag dort seinen Verletzungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Es war Donnerstag um 7.53 Uhr in der Früh, als es in einem Mehrparteienhaus mit Klimtgasse im Fasanviertel im 3. Bezirk bei Bau- bzw. Reparaturarbeiten auf der Terrasse einer Wohnung im 5. Stock zu einem folgenschweren Unfall kam: Aus noch nicht geklärter Ursache stürzte einer der anwesenden Spengler plötzlich in die Tiefe in den betonierten Innenhof der Liegenschaft.

Warum der 45-Jährige den Halt verlor und 18 bis 20 Meter in die Tiefe fiel, ist noch ungeklärt, der Mann erlitt jedenfalls ärgste, auch innere Verletzungen und zahllose Brüche. Die Wiener Berufsrettung konnte leider nichts mehr ausrichten und leistete noch im Innenhof Erste Hilfe. Der Zustand des Rumänen verschlimmerte sich in Sekunden - er verstarb noch an der Unfallstelle. (Bau-)Polizei und Arbeitsinspektorat ermitteln.