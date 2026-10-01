Arbeitsmarkt-Alarm
Arbeitslosigkeit steigt am stärkten in Niederösterreich
Österreichweit beträgt das Plus nur 2,5 Prozent, die NÖ-Quote liegt bei 6,5 Prozent.
Besonders hart trifft es Frauen (plus 11,3 Prozent) und Ältere ab 50 (plus 9,5 Prozent). Bei den Männern sind es plus 4,4 Prozent.
Jobs werden knapp
Im Handel (plus 8,5 Prozent), in der Verwaltung (plus 9,0 Prozent) und im Gesundheitswesen (plus 11,7 Prozent) schnellt die Arbeitslosigkeit besonders stark nach oben. Gleichzeitig sinken die offenen Stellen auf 12.666, ein Minus von 3,4 Prozent. Im Bereich Verkehr und Lagerei brechen sie sogar um 28,9 Prozent ein.
Arbeitslosigkeit: NÖ Schlusslicht
AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern spricht von einem „Nachholeffekt" nach einem robusten Vorjahr und setzt auf Schulungen: 18.993 Jobsuchende haben heuer schon eine gestartet. Auch Landesrätin Susanne Rosenkranz will Qualifikation und Bedarf besser zusammenbringen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden