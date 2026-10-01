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Arbeitsmarkt-Alarm

Arbeitslosigkeit steigt am stärkten in Niederösterreich

AMS-Filiale.
© ORF
Ende September waren 46.163 Menschen beim AMS arbeitslos gemeldet, um 3.289 oder 7,7 Prozent mehr als vor einem Jahr.
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Österreichweit beträgt das Plus nur 2,5 Prozent, die NÖ-Quote liegt bei 6,5 Prozent.

Besonders hart trifft es Frauen (plus 11,3 Prozent) und Ältere ab 50 (plus 9,5 Prozent). Bei den Männern sind es plus 4,4 Prozent.

Jobs werden knapp

Im Handel (plus 8,5 Prozent), in der Verwaltung (plus 9,0 Prozent) und im Gesundheitswesen (plus 11,7 Prozent) schnellt die Arbeitslosigkeit besonders stark nach oben. Gleichzeitig sinken die offenen Stellen auf 12.666, ein Minus von 3,4 Prozent. Im Bereich Verkehr und Lagerei brechen sie sogar um 28,9 Prozent ein.

Arbeitslosigkeit: NÖ Schlusslicht

AMS-NÖ-Chefin Sandra Kern spricht von einem „Nachholeffekt" nach einem robusten Vorjahr und setzt auf Schulungen: 18.993 Jobsuchende haben heuer schon eine gestartet. Auch Landesrätin Susanne Rosenkranz will Qualifikation und Bedarf besser zusammenbringen.

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