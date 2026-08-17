Litschau
Riesenerfolg für Theaterfestival "Hin & Weg"
Von der österreichischen Erstaufführung "Young, beautiful and forever" bis zu "Faust. Der Tragödie Allerlei" spannte sich ein Programm, das an Vielfalt kaum zu toppen ist.
Elite-Netzwerk
Besonders stolz ist Intendant Zeno Stanek auf die internationale Strahlkraft des Festivals: Gleich vier renommierte Ausbildungsstätten – die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, das Max Reinhardt-Seminar Wien, die Musik und Kunstuniversität Wien sowie die Anton Bruckner Privatuniversität Linz – waren heuer mit dabei. "Das Theaterfestival Hin & Weg lebt von Begegnungen", bringt es Stanek auf den Punkt, der gemeinsam mit Katharina Stemberger und Sigrid Horn die künstlerische Leitung bildet.
Volles Programm
Unter dem Motto "Schuld und Schönheit" bot das Festival heuer einen besonders dichten Mix: Uraufführungen wie "kunstraub oder der wirbel um das große bild", moderne Klassiker-Interpretationen wie "Macht Liebe Tod" nach Shakespeare sowie zeitgenössischer Tanz mit Produktionen wie "Superbodies" sorgten für volle Häuser. Das beamen ensemble als Ensemble in Residence steuerte gleich zwei Uraufführungen bei.
Nachwuchs im Fokus
Auch abseits der Bühne lief es rund: Sechs Theater-Workshops verzeichneten rund 70 Teilnahmen, dazu kam ein Immersive-Theatre-Workshop mit rund 20 Teilnehmern aus Österreich und Tschechien. Ein Highlight für viele: das gemeinsame Sternenschauen am Vorabend der partiellen Sonnenfinsternis, das ebenfalls zahlreiche anlockte.
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Schon fixiert
Der nächste Termin steht bereits fest: Von 13. bis 22. August 2027 geht das Jubiläumsfestival – die 10. Ausgabe von Hin & Weg – unter dem Motto "Dimensionen" über die Bühne.
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