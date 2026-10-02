LGA und IMC Krems: Pakt für Forschung

Forschung schneller zum Patienten: Die NÖ Landesgesundheitsagentur und das IMC Krems besiegeln eine Partnerschaft.

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Mit einem Memorandum of Understanding machen NÖ LGA und IMC Krems ihre Zusammenarbeit offiziell. Gemeinsam wollen sie Forschung, Innovation, Digitalisierung und Nachwuchsförderung vorantreiben.

Das Ziel: Neue medizinische Standards und Technologien sollen rascher dort ankommen, wo sie zählen, nämlich bei den Patienten. Landesrat Anton Kasser (ÖVP): „Davon profitieren die Patientinnen und Patienten ebenso wie der Wissenschafts- und Gesundheitsstandort Niederösterreich."

Projekte und Jobs

Geplant sind gemeinsame nationale und internationale Forschungsprojekte, dazu die Einwerbung von Fördergeldern in Österreich und der EU. Auch Veranstaltungen und der Austausch von Nachwuchsforschern stehen auf dem Programm.

Die Partnerschaft soll zudem Fachkräfte anlocken. Die bestehende Recruitingpartnerschaft wird ausgebaut.

Stimmen zur Partnerschaft

Die LGA-Vorstände Bernhard Kadlec und Elisabeth Bräutigam wollen Innovation nicht nur erforschen, sondern „konkret nutzbar machen". IMC-Geschäftsführerin Ulrike Prommer sieht neue Perspektiven für Studierende und den wissenschaftlichen Nachwuchs.