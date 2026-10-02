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Radfahrschulung

Landbauer: Radkids in Runde zwei

v. re.: LH-Stv. Udo Landbauer, Magnus, Radkids-Markenbotschafter Philipp Kaider und Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann
© Josef Bollwein
Binnen 24 Stunden ausgebucht: Die „Radkids"-Kurse in Niederösterreich laufen auch im neuen Schuljahr.
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Der Pilotversuch ist ein Hit. Rund 1.300 Schüler aus 80 Klassen lernen in der „Radfahrschulung: Denken.Üben.Fahren", wie sie sicher auf die freiwillige Radfahrprüfung zusteuern. Dazu kommen 43 Ferienkurse mit rund 550 Kindern.

Die Schulen sind begeistert. Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ) verkündet: „‚Radkids' geht in die zweite Runde!"

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70 Kurse, 2.000 Plätze

Im Schuljahr 2026/2027 gibt es erneut 70 Kurse für bis bis zu 2.000 Kinder der 3. und 4. Schulstufe. Landbauer: „Radfahren bedeutet für Kinder ein Stück Freiheit und Selbstständigkeit."

Entscheidend ist, dass die Kinder Gefahren früh erkennen. Radland-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann nennt die Kurse den „Grundstein" für sicheres Fahren im Straßenverkehr.

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Start ist Mitte November. Volksschulen melden sich ab sofort unter www.radkids-noe.at an.

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