"Apropos Pferd": Wiener Neustadt im Pferdefieber

Spitzensport, Shows und Shopping: Die Arena Nova wird bis Sonntag zum Mekka für Pferdefans.

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Vier Tage lang zeigen Reiter und Pferde aus ganz Europa ihr Können. Insgesamt gehen rund 220 Pferde an den Start. Schwedens Karoline Goldberg meistert den Parcours mit ihrem sechsjährigen Pferd fehlerfrei: „Hier ist immer so eine gute Stimmung."

Höhepunkt im Springreiten ist am Sonntag der „Große Preis vom Sportland Niederösterreich". Dazu gibt es ein Dressurturnier.

Doping fürs Pferd?

Auf der Messe gibt es alles, was das Pferdeherz begehrt: Sättel, Reiterstiefel, Futterzusätze. Aussteller Christian Gutenbrunner sagt: „Für ein Pferd gibt es eigentlich dieselben Dinge wie für einen Spitzensportler", etwa Produkte für Gelenke und Atmung.

Dazu kommen Shows, Fachvorträge und die Präsentation verschiedenster Pferderassen.

Luxus Pferd

Ein eigenes Pferd kann sich kaum noch jemand leisten. Besitzerin Andrea Lenger aus Wien klagt: „Vieles ist um zwei Drittel teurer geworden." Ihre Kollegin Irene Kutschall bringt es auf den Punkt: „Ein Normalverdiener kann sich eigentlich kein Pferd mehr leisten." Die schönsten Pferde Europas sind noch bis Sonntag in Wiener Neustad zu sehen.

Springreiten bei der Apropos Pferd

Katharina Haas aus Oberösterreich schlägt in Wiener Neustadt zu: Mit ihrer routinierten Stute Let it be NRW holt sie sich im CDI3* Grand Prix mit 68,065 Prozent den Sieg und verweist Leonie Laugks aus Deutschland auf dem 20-jährigen Sternenwanderer (66,457 Prozent) auf Rang zwei. Das Podest komplettiert die steirische WM-Reiterin Ulrike Prunthaller mit der 14-jährigen Trakehnerstute Topmodel (65,804 Prozent). Haas, die gleich mit zwei Pferden angereist ist, schwärmt bei der Siegerehrung: „Ich komme jedes Jahr sehr gerne hierher, weil die Stimmung so toll ist." Während Let it be ein „alter Hase" ist, muss Youngster Liebeskind den Umgang mit dem Publikum erst lernen. Weiter geht es heute, Freitag, um 14.00 Uhr mit dem CDI3* Grand Prix Spezial, in dem Haas (mit Liebeskind), Prunthaller und Laugks starten. Am Samstag, dem 3. Oktober, wartet um 13.00 Uhr die CDI3* Kür, in der Haas mit Let it be NRW sowie Lea Pointinger und Svenja Holzmayr antreten.