ÖBB-Zug-Klos ohne Wasser, Lokführer lacht Fahrgast aus

Ein wütender Bahnkunde packt aus: Im Zug nach Payerbach-Reichenau gibt es auf sämtlichen Toiletten kein Wasser. Der Zugfahrer winkt lachend ab.

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Ein Fahrgast reist am Freitag, dem 2. Oktober 2026, mit dem CJX9 von Wien Hbf nach Payerbach-Reichenau. Abfahrt ist um 10.55 Uhr. An Bord erlebt er eine böse Überraschung: Auf allen Toiletten fließt kein einziger Tropfen Wasser zum Händewaschen.

Der erboste Fahrgast marschiert nach vorne. Als er den Zug-Fahrer darauf anspricht, wird er belächelt. Das sei ein „Komfortthema", dafür sei er nicht zuständig. Der verärgerte Fahrkunde ist fassungslos und schreibt an die ÖBB.

Der Brief im Wortlaut

Sehr geehrte Damen und Herren,

im CJX9 von Wien Hbf nach Payerbach-Reichenau am 2. Oktober 2026, 10:55, gab es in sämtlichen Toiletten kein Wasser zum Händewaschen.

Als ich den Fahrer darauf ansprach, belächelte er mich und sagte, er sei für solche „Komfortthemen" (wortwörtlich) nicht zuständig.

Das ist kein Zustand und die Reaktion des Lokführers ist eine Zumutung. Er ist verantwortlich für seinen Zug! Und das ist ein Hygiene- und kein Komfortthema."

Freundliche Grüße

Name der Reaktion bekannt

Jetzt sind die ÖBB am Zug

Wir werden die ÖBB mit der Geschichte befassen.