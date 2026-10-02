Diese 3 Fernreiseziele sind besonders günstig

Fernreise muss nicht automatisch teuer sein. Diese drei Länder bieten günstige Unterkünfte, Essen und Aktivitäten und eignen sich damit besonders für alle, die möglichst viel Urlaub für ihr Geld wollen.

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Wer an Fernreisen denkt, denkt oft zuerst an hohe Flugpreise und teure Hotels. Doch sobald man angekommen ist, sieht die Rechnung in einigen Ländern ganz anders aus. Südostasien gehört auch 2026 zu den günstigsten Fernreise-Regionen. Für einen Budget-Urlaub sind je nach Land etwa 25 bis 50 Dollar pro Tag für Unterkunft, Essen, lokale Transporte und Aktivitäten realistisch.

1. Vietnam

Vietnam © Getty Images/500px Prime

Vietnam gehört zu den Ländern, in denen man besonders günstig reisen kann. Aktuelle Kostenvergleiche sehen das Land bei den täglichen Ausgaben häufig vor Thailand und Malaysia. Für Budget-Reisende werden etwa 25 bis 40 Dollar pro Tag angesetzt, abhängig davon, wie einfach man reist und welche Region man besucht. Besonders günstig sind lokale Restaurants, Streetfood und öffentliche Verkehrsmittel. Gleichzeitig bekommt man für sein Geld eine große Vielfalt: Hanoi, die Halong-Bucht, Hoi An, Ho-Chi-Minh-Stadt und lange Küstenabschnitte lassen sich zu einer abwechslungsreichen Reise kombinieren. Auch bei den Unterkünften gibt es eine große Auswahl von günstigen Guesthouses bis zu komfortablen Hotels.

2. Thailand

Thailand, Ko Tub island © Getty Images

Thailand ist zwar nicht mehr das absolute Schnäppchen, das es vor einigen Jahrzehnten einmal war, im internationalen Vergleich bleibt es aber ein sehr preiswertes Fernreiseziel. Für Budget-Reisende werden aktuell ungefähr 30 bis 50 Dollar pro Tag veranschlagt. Wer bei Unterkunft und Essen etwas mehr Komfort möchte, kann ebenfalls vergleichsweise günstig reisen. Der große Vorteil: Die touristische Infrastruktur ist sehr gut ausgebaut. Dadurch lässt sich auch eine Rundreise relativ unkompliziert organisieren. Neben Bangkok stehen etwa Chiang Mai, Krabi, Phuket oder die zahlreichen Inseln zur Auswahl. Und auch beim Essen lässt sich sparen: Wer statt internationaler Restaurants lokale Garküchen und Märkte nutzt, bekommt häufig bereits für wenige Euro eine Mahlzeit.

3. Sri Lanka

Sri Lanka, Uppuveli beach © Getty Images

Sri Lanka ist eine besonders interessante Option für alle, die auf einer Reise möglichst viel erleben möchten. Strand, Berge, Teeplantagen, Nationalparks und historische Sehenswürdigkeiten liegen auf der relativ kleinen Insel vergleichsweise nah beieinander. Aktuelle Kostenvergleiche rechnen für eine budgetfreundliche Reise mit ungefähr 30 bis 45 Dollar pro Tag. Damit gehört Sri Lanka weiterhin zu den erschwinglicheren Fernreisezielen. Besonders attraktiv: Man muss nicht unbedingt zwischen Badeurlaub und Rundreise wählen. Eine Reise kann beispielsweise mit Colombo, dem Hochland rund um Ella, einer Safari und einigen Tagen an der Südküste kombiniert werden.

Was kostet eine Fernreise wirklich?

Bei solchen Vergleichen gibt es allerdings einen wichtigen Haken: Die günstigen Tagesbudgets beginnen erst, wenn man bereits vor Ort ist. Der Flug von Wien nach Asien kann einen erheblichen Teil des Reisebudgets ausmachen. Aktuelle Flugangebote zeigen beispielsweise, dass Flüge von Wien nach Thailand oder Vietnam je nach Zeitraum stark schwanken. Bei Thailand wurden zuletzt Hin- und Rückflüge ab rund 445 Euro gefunden, während konkrete Vietnam-Flüge je nach Datum auch deutlich über 900 Euro kosten können.