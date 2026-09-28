Sonne tanken für wenig Geld: Das sind die günstigsten Reiseziele im Winter

Keine Lust auf kalte, graue Wintertage? Wer dem kommenden Winter entfliehen möchte, findet auch mit kleinem Budget sonnige Alternativen. Eine neue Analyse zeigt, welche Reiseziele in der kalten Jahreszeit besonders viel Sonne für wenig Geld bieten.

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Wer im Winter Sonne tanken möchte, muss dafür nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Der neue Winter Sun Holiday Costs Barometer 2026 von Post Office Travel Money zeigt, in welchen Reisezielen Urlauber besonders viel für ihr Geld bekommen. Für die Studie wurden 24 beliebte Warmwetterziele weltweit miteinander verglichen. Die Experten analysierten dabei einen typischen "Urlaubs-Warenkorb" bestehend aus acht alltäglichen Dingen: eine Tasse Filterkaffee, ein lokales Bier, eine Cola, ein Glas Wein, eine Flasche Mineralwasser, Sonnencreme, Insektenspray sowie – als größter Kostenpunkt – ein Drei-Gänge-Abendessen für zwei Personen inklusive einer Flasche Wein.

Wichtig: Flug- und Übernachtungskosten wurden bei dem Vergleich nicht berücksichtigt.

Die Top 3 der günstigsten Winter-Ziele weltweit

Kapstadt © Getty Images

Platz 1: Kapstadt, Südafrika

Der Spitzenplatz in diesem Jahr geht an Kapstadt. Dank eines schwächeren Rand und ohnehin gesunkenen Preisen vor Ort, fielen die Kosten hier seit März noch einmal um 9,7 Prozent. Der gesamte Urlaubskorb kostet dort lediglich 69 €. Das Highlight: Ein Drei-Gänge-Abendessen für zwei Personen gibt es im Schnitt für gerade einmal ca. 47 €.

Platz 2: Mombasa, Kenia

Ebenfalls in Afrika findet sich der Zweitplatzierte. Kenias traumhafte Küstenstadt Mombasa schlägt mit einem Warenkorb von a. 76 € zu Buche. Auch hier bleiben die Ausgaben für ein romantisches Abendessen zu zweit mit rund 51 € weit unter dem europäischen Durchschnitt.

Platz 3: Tokio, Japan

Das hätten wahrscheinlich nur die wenigsten gedacht. Tokio gilt oft als sündhaft teuer, ist aber dieses Jahr das drittgünstigste Ziel im Ranking. Auch hier zahlen Sie für das Dinner zu zweit im Durchschnitt nur etwa 58 €.

Asien bleibt das Paradies für Sparfüchse

Wenn Sie ohnehin eine Fernreise planen, ist Asien ein Garant für niedrige Nebenkosten. Neben Tokio schafften es auch Colombo (Sri Lanka) und Phuket (Thailand) in die Top 5. Insgesamt liegen vier der zehn günstigsten Destinationen in Asien, darunter auch das malaysische Penang. Ebenfalls in den globalen Top 10 vertreten: Punta Cana in der Dominikanischen Republik.

Europas Spitzenreiter

Algarve © Getty Images

Sie wollen keinen 12-Stunden-Flug auf sich nehmen? Kein Problem. Obwohl die europäischen Ziele etwas teurer sind als die Spitzenreiter aus Afrika und Asien, sparen Sie hier natürlich enorm bei den Flugkosten. Die Algarve (Portugal) ist Europas Preis-Leistungs-Sieger (Platz 6 im Gesamtranking). Hier zahlen Sie für den Urlaubs-Warenkorb rund .98 €.

Dicht dahinter folgen die Costa del Sol auf Platz 7 und Teneriffa auf Platz 8. Vor allem Teneriffa ist eine fantastische Wahl, wenn Sie auch mitten im Dezember oder Jänner verlässlich warme Temperaturen suchen

Die preiswertesten Reiseziele für den Winterurlaub 2026 im Überblick