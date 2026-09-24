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Wichtiger Lostag

Bauernregel: "Dann wird der ganze Winter nass"

Frau kämpft bei Sturm und Regen mit umgeklapptem Regenschirm auf einer Straße.
© Getty Images
Der 25. September gilt als wichtiger Lostag.
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Am 25. September steht der Namenstag des heiligen Kleophas im Kalender – und wie bei vielen Gedenktagen im bäuerlichen Kalender gibt es auch für diesen Tag eine überlieferte Wetterregel. Sie lautet: "Nebelt’s an St. Kleophas, wird der ganze Winter nass."

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Im Mittelpunkt steht dabei der Nebel am frühen Herbstmorgen. In der traditionellen Wetterbeobachtung galt er als Hinweis auf die kommende Witterung. Zeigt sich der 25. September nebelig, sollte demnach ein feuchter Winter folgen. Die Bauernregeln entstanden aus langjährigen Beobachtungen und dienten früher vor allem dazu, Wetterentwicklungen grob einzuschätzen.

Kleophas-Regel

Aus heutiger meteorologischer Sicht lässt sich aus einem einzelnen Nebeltag allerdings keine verlässliche Prognose für die kommenden Wintermonate ableiten. Nebel entsteht häufig bei bestimmten Wetterlagen, etwa wenn die Luft in klaren Nächten nahe am Boden stark abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert. Ob daraus tatsächlich ein besonders nasser Winter folgt, hängt von großräumigen Wetterentwicklungen ab.

Regnerischer und kalter Wochenstart
© dpa

Die Kleophas-Regel bleibt damit vor allem ein interessantes Stück überliefertes Wetterwissen – passend zu einer Jahreszeit, in der sich der Herbst immer deutlicher bemerkbar macht.

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