Weichentausch teilt die U6

Die Wiener Linien nützen die Semesterferien für Erneuerungen.

Geteilt verkehrt die U6 nun auf dem Abschnitt zwischen Spittelau und Jägerstraße. Die Strecke ist offenbar schon ziemlich in die Jahre gekommen - die Weichen müssen getauscht werden. Um den Schülerverkehr nicht zu behindern, haben die Wiener Linien die Arbeiten in der Semsterferien verlegt.

Nun fahren die Züge nur zwischen Siebenhirten und Spittelau, beziehungsweise zwischen Jägerstraße und Floridsdorf in beide Richtungen. Dazu kommt es zu unterschiedlichen Intervallen zwischen Michelbeuern-AKH und Spittelau. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 9. Februar.

Alternativrouten, die genützt werden können

Die Straßenbahnlinie 33 verkehrt zwischen Josefstädterstraße und Jägerstraße und bietet sich als Alternative an. Der 33er fährt auch an den Wochenenden in der Nacht. Als weitere Ersatzlinie kann der Bus 37 A von der Nußdorfer Straße bis zur Dresdner Straße genützt werden.