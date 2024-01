Hertha-Präsident Bernstein (43) tot – jetzt ermittelt die Kripo

Nach dem Tod von Hertha-Präsidenten Kay Bernstein (†43) hat die Polizei ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Dienstag teilte der deutsche Fußball-Zweitligist Hertha BSC mit, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben ist. "Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. Die Hertha-Familie trauert mit Kays Hinterbliebenen und ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern", hieß es in einer Mitteilung.

Jetzt ermittelt die Kripo

Der Club bat zugleich darum, "die Privatsphäre der Familie nach diesem schrecklichen Ereignis zu respektieren". Über die Umstände wurde zunächst nichts bekannt. Wie "Bild" berichtet, hat die Polizei inzwischen ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ärzte hätten keinen natürlichen Tod bescheinigt, bestätigte eine Polizeisprecherin der deutschen Zeitung.

"Die Staatsanwaltschaft wird über die weiteren Maßnahmen zur Aufklärung der Todesursachen entscheiden", heißt es seitens der Polizei gegenüber "Bild". In der Regel werde die Leiche gerichtsmedizinisch untersucht. Die Ermittlungen würden demnach von der Kriminalpolizei Brandenburg mit Sitz in Strausberg geführt.