Möglicher IS-Kämpfer in Italien verhaftet

Die italienische Polizei hat am Montag einen Mann aus Tadschikistan festgenommen, der wegen terroristischer Straftaten gesucht wird und im Verdacht steht, aktives Mitglied der militanten Gruppe "Islamischer Staat" zu sein. Dies teilte die Polizei mit.

Der Mann, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, kam aus dem niederländischen Eindhoven und wurde nach der Landung auf dem Flughafen Fiumicino in Rom festgenommen. Die italienischen Behörden nahmen keinen Bezug auf Russland und den tödlichen Anschlag auf eine Konzerthalle in der Nähe von Moskau im vergangenen Monat, für den mehrere in Russland lebende Tadschiken verhaftet wurden.

Aus der Erklärung der Polizei ging nicht hervor, welches Land den Haftbefehl gegen den Verdächtigten ausgestellt hatte. Der Mann habe mehrere gefälschte Identitäten verwendet, unter anderem aus Usbekistan, Kirgisistan und der Ukraine. In der Erklärung hieß es außerdem, der Mann sei 1992 geboren und sei seit 2014 ausländischer Kämpfer des Islamischen Staates in Syrien.