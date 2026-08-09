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Klatsche für Trump

Netanyahu erteilt US-Gaza-Plan Absage

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.
© APA/AFP/GPO/-
Trump hatte noch im Juli einen Durchbruch verkündet.
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Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat dem 15-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen eine Absage erteilt. Zugleich machte er am Sonntag einen Rückzug aus dem Gebiet von der vollständigen Entwaffnung der radikal-islamischen Palästinenserbewegung Hamas abhängig. Solange er Ministerpräsident sei, werde es zudem keinen Palästinenserstaat im Gazastreifen oder im Westjordanland geben.

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Einige Ideen aus dem Plan der US-Regierung seien annehmbar, andere nicht, so Netanyahu. US-Präsident Trump hatte im vergangenen Monat einen Durchbruch bei seinem Plan zur Beendigung des Krieges verkündet. Die Grundlage dafür war ein Waffenstillstand, auf den sich Israel und die Hamas bereits im vergangenen Jahr verständigt hatten. Israel hat jedoch seit der Vereinbarung des Waffenstillstands im Oktober weiterhin Angriffe im Gazastreifen geflogen. Trump hatte erklärt, die Hamas habe einer Entwaffnung zugestimmt.

Die radikal-islamische Organisation hatte den Gazastreifen fast zwei Jahrzehnte lang regiert, bevor sie mit ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 den Krieg auslöste.

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