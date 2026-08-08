Welt Politik
TV
E-Paper
Immo
Welt

Hiobsbotschaften

Trump steckt in schwerer Doppelkrise fest

US-Präsident Donald Trump
© EPA
Neben dem Iran-Konflikt gerät US-Präsident Donald Trump nun auch wegen der heimischen Wirtschaft massiv unter Druck. Ein neuer Arbeitsmarktbericht sorgt für Entsetzen.
OE24 auf Google bevorzugen

Drei Monate vor den US-Zwischenwahlen am 3. November gerät Präsident Donald Trump neben dem unpopulären Iran-Krieg massiv unter innenpolitischen Druck. Ein überraschender Arbeitsmarktbericht sorgt für Entsetzen: Statt eines versprochenen Jobwunders gingen im Juli 23.000 Stellen verloren, zudem wurden die Daten für Mai und Juni um insgesamt 103.000 Jobs nach unten revidiert. Die gesunkene Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent ist lediglich darauf zurückzuführen, dass 264.000 entmutigte Menschen ihre Jobsuche abbrachen. Trumps Popularität ist dadurch auf Tiefstwerte gefallen.

Auch interessant

Ceuta-Krise: Spanien führt Kontrollen für Italien ein

Selenskyj zu Besuch bei Putin-Verbündeter Vučić

Trump-Anwalt wird neuer US-Justizminister

Belastung durch Krieg und Zölle

Trumps Politik bremst die Wirtschaft spürbar. Der Iran-Krieg treibt Benzin-, Transport- und Energiekosten nach oben. Gleichzeitig belasten Handelskonflikte mit Einfuhrzöllen von 10 bis 12,5 Prozent auf Waren aus 60 Ländern die Unternehmen und lassen die Verbraucherpreise steigen.

KI und Arbeitskräftemangel

Zusätzlichen Druck erzeugen gesellschaftliche Sorgen vor Arbeitsplatzverlusten durch Künstliche Intelligenz sowie verschärfte Abschiebungen und geringere Zuwanderung, die den Mangel an Arbeitskräften in Branchen wie Landwirtschaft, Bau und Gastronomie verschärfen.

Reaktionen und Schönrednerei

Während Politikprofessor Scott Erb gegenüber "Bild" von einer "echten Schwäche der US-Wirtschaft" spricht und Trump vorwirft, die Lage schönzureden, verbreitet das Weiße Haus Optimismus. Wirtschaftsberater Kevin Hassett sprach trotz allem von "starken Zahlen" und nannte bizarre Gründe wie das Ende der Fußball-WM als Erklärung für den unerwarteten Jobverlust. Im anstehenden Kongresswahlkampf droht diese Entwicklung den Republikanern massiv zu schaden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

US-General "sucht nach einem Ausweg" aus dem Iran-Krieg

Eder sprintet in Antholz in die Top 10

Euro am Nachmittag wenig verändert

Selenskyj warnt vor Putins Geheim-Plan gegen Europa

Jetzt ist alles aus

Trump steckt in schwerer Doppelkrise fest

Ceuta-Krise: Spanien führt Kontrollen für Italien ein

Entscheidung über Auslieferung steht an

Österreich verlor Testspiel gegen Italien mit 1:2

Joe Bidens Krebserkrankung breitet sich aus