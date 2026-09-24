Im Kaisergebirge
Vermisste Deutsche stürzte 80 Meter in den Tod
Es handelte sich um eine 58-jährige Deutsche, die am Mittwoch als vermisst gemeldet worden war, berichtete die Polizei. Sie dürfte aus unbekannter Ursache über den Gamsangersteig hinaus und in steiles Gelände geraten sein, wo sie rund 80 Meter abstürzte, hieß es nach einer durchgeführten Obduktion.
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Die Bergsteigerin dürfte auf dem Weg zur auf 2.344 Metern Höhe gelegenen "Ellmauer Halt" gewesen sein. Sie war seit Montag für Angehörige nicht mehr erreichbar gewesen, hieß es. Eine Suche am Mittwoch durch mehrere Polizeialpinisten aus Kufstein und Kitzbühel, Mitglieder der Bergrettung Scheffau, des Polizeihubschraubers "Libelle" und des Polizeihubschraubers "Libelle FLIR" aus Salzburg, im Bereich des Kaisergebirges verlief erfolglos und musste wegen der Dunkelheit um 21.45 Uhr abgebrochen werden. Am Donnerstag wurde sie dann fortgesetzt und die Leiche schließlich gefunden und von der Besatzung des Polizeihubschraubers sowie einem Polizeialpinisten mit dem Tau geborgen.
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