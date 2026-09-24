E-Scooter-Fahrer mit Messer niedergestochen

Mit einem von Zeugen als Araber beschriebenen Kontrahenten war ein Pole in Floridsdorf in Streit geraten - am Ende hatte der E-Scooter-Fahrer ein Messer im Rücken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Polizisten der Inspektion Kürschnergasse wurden Mittwochabend wegen eines Opfers alarmiert, der im Bereich der Schöpfleutnergasse beim Bahnhof Floridsdorf mit Stichverletzungen blutend auf dem Gehsteig lag. Nach telefonischem Kontakt mit einem Zeugen wurde umgehend eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter eingeleitet, die vorerst ergebnislos verlief.

Laut Angaben des Passanten war es davor zu einem Streit zwischen offenbar Niedergestochenen und einem bisher Unbekannten gekommen. Als der später Verletzte mit seinem E-Scooter davonfahren wollte, soll ihn der unbekannte Mann mit einem Messer von hinten angegriffen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer in die Leopold-Ferstl-Gasse zu den dortigen Gleisen.

Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben: Er soll mit 170 cm eher klein sein, schwarze lockige Haare haben und vermutlich arabischer Herkunft sein. Der Messerstecher trug eine graue Bomberjacke, Jeans und weiße Sneaker.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zum Vorfall oder zur Identität des Tatverdächtigen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 entgegengenommen.