Fall Johanna G.
Cobra-Beamter wegen Mordes angeklagt
Dem Polizisten wird Mord und Störung der Totenruhe vorgeworfen. Die Anklage wurde beim Landesgericht für Strafsachen Graz eingebracht.
Laut Staatsanwaltschaft soll der Beamte die Fitness-Influencerin am 9. Jänner 2026 vorsätzlich getötet haben. Demnach soll er die Frau mit einem Gürtel erdrosselt haben. Anschließend soll er ihren Leichnam mit einem Auto zu seinem Wohnhaus gebracht und später in einem nahegelegenen Waldstück vergraben haben.
Teilweise geständig
Zum Mordvorwurf bekennt sich der bislang gerichtlich unbescholtene 31-Jährige nicht schuldig. Das Verbringen der Leiche und deren Vergrabung in dem Waldstück räumt er hingegen ein.
Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten wegen Mordes zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe. Wann der Prozess in Graz beginnt, steht derzeit noch nicht fest.
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Ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde vorerst unter Vorbehalt einer späteren Verfolgung eingestellt. Dabei ging es um den Diebstahl der Dienstwaffe eines Polizeikollegen und verschiedener Ausbildungsmaterialien des Einsatzkommandos Cobra Süd sowie um den unbefugten Besitz von Schusswaffen. Die Einstellung erfolgte im Zusammenhang mit der nun erhobenen Mordanklage.
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