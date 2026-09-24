Cobra-Beamter wegen Mordes angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Graz hat im Fall der getöteten Steirerin Johanna G. Anklage gegen einen 31-jährigen Cobra-Beamten erhoben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dem Polizisten wird Mord und Störung der Totenruhe vorgeworfen. Die Anklage wurde beim Landesgericht für Strafsachen Graz eingebracht.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Beamte die Fitness-Influencerin am 9. Jänner 2026 vorsätzlich getötet haben. Demnach soll er die Frau mit einem Gürtel erdrosselt haben. Anschließend soll er ihren Leichnam mit einem Auto zu seinem Wohnhaus gebracht und später in einem nahegelegenen Waldstück vergraben haben.

Teilweise geständig

Zum Mordvorwurf bekennt sich der bislang gerichtlich unbescholtene 31-Jährige nicht schuldig. Das Verbringen der Leiche und deren Vergrabung in dem Waldstück räumt er hingegen ein.

© zVg

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten wegen Mordes zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslange Freiheitsstrafe. Wann der Prozess in Graz beginnt, steht derzeit noch nicht fest.

Ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurde vorerst unter Vorbehalt einer späteren Verfolgung eingestellt. Dabei ging es um den Diebstahl der Dienstwaffe eines Polizeikollegen und verschiedener Ausbildungsmaterialien des Einsatzkommandos Cobra Süd sowie um den unbefugten Besitz von Schusswaffen. Die Einstellung erfolgte im Zusammenhang mit der nun erhobenen Mordanklage.