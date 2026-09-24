2.500 Euro mehr: Heizkosten-Schock

Kurz vor Beginn der Heizsaison steigen die Heizölpreise in Kärnten spürbar an. Für rund 45.000 Haushalte bringt die kältere Jahreszeit dadurch erhebliche Mehrkosten mit sich.

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In Kärnten steht die Heizsaison unmittelbar bevor, doch sinkende Temperaturen treffen viele Menschen unvorbereitet. Rund 45.000 Haushalte in der Region haben ihre Tanks bislang noch nicht aufgefüllt und sehen sich nun mit spürbaren Preissteigerungen konfrontiert. In den vergangenen Monaten zogen die Kosten für den Rohstoff massiv an. Am Mittwoch lag der durchschnittliche Preis für einen Liter Heizöl in Kärnten bei 1,893 Euro. Wer aktuell eine Bestellung von 3.000 Litern aufgibt, muss dafür mit Gesamtkosten von rund 5.700 Euro rechnen.

Starker Anstieg im Jahresvergleich

Der deutliche Anstieg zeigt sich vor allem im direkten Vergleich mit dem Vorjahr. Gegenüber September 2025 kostet eine Lieferung von 3.000 Litern derzeit etwa 2.500 Euro mehr. Dies entspricht einem Plus von 79 Prozent.

Höchststand nach kurzzeitiger Entspannung

Nach einer Entspannung der Preise im Mai und Juni ging es im Sommer wieder deutlich nach oben. Am Mittwoch, 16. September, wurde mit durchschnittlich 1,931 Euro pro Liter schließlich ein neuer Höchststand erreicht.