Bagger-Diebe nach Serien-Coups gestoppt

Zwei junge Ungarn holten sich in Österreich fette (wie schwere) Beute - krallten sich unter anderem sechs Bagger, zwei Traktoren oder sieben Autoanhänger.

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NÖ. Begonnen haben die Erhebungen des Landeskriminalamtes nach einem Coup im Frühjahr im Bezirk Tulln, wo zwei Bagger bei einem Diebstahl über Nacht abhandengekommen waren. Schnell stand fest, dass es sich um eine organisierte Bande handelte, die auch bereits in Ungarn (27 und 30 Jahren) als Beschuldigte ausgeforscht werden konnten - denen schließlich 24 Straftaten zugeordnet werden konnten.

Gestohlener Anhänger mit allerlei Diebsgut der beiden Ungarn. © LPD NÖ

Die Tatorte in Niederösterreich erstreckten sich auf die Bezirke Tulln, Amstetten, Baden, St. Pölten-Land, Gänserndorf, Neunkirchen und Bruck an der Leitha. Insgesamt stahlen die Beschuldigten sechs Bagger, sieben Autoanhänger, zwei Traktoren, zwei Wohnwägen, drei Rasenmähertraktoren, ein Moped, einen Baukompressor, mehrere Kleingeräte wie Balkenmäher sowie diverse Autokennzeichen. Die Gesamtschadenssumme beträgt rund 328.000 Euro.

Der 30-Jährige wurde im Zuge eines Coups in Linz auf der Rückfahrt in Richtung Ungarn festgenommen. Der jüngere wurde aufgrund eines Europäischen Haftbefehls durch ungarische Polizeibehörden in Ungarn festgenommen. Demnächst wird bereits gegen die beiden, die bei uns in U-Haft sitzen, in St. Pölten verhandelt.

Im Zuge von Hausdurchsuchungen sowie durch Ermittlungen bei Abnehmern in Ungarn konnten in Zusammenarbeit mit den ungarischen Polizeibehörden drei Bagger, drei Autoanhänger, ein Moped und ein Baukompressor sichergestellt werden. Die Gegenstände wurden in der Folge an die Geschädigten ausgefolgt.