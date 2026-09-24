Wichtiger Stichtag
Bauernregel: Nebel an St. Kleophas, wird der Winter ...
Morgen blicken viele Menschen traditionell auf das Wetter. An diesem Datum wird der Gedenktag des heiligen Kleophas begangen, zu dem es eine bekannte Bauernregel gibt. Diese besagt ganz konkret: "Nebelt‘s an St. Kleophas, wird der ganze Winter nass." Wer an diesem Herbsttag aufmerksam aus dem Fenster schaut, folgt damit einer Tradition, die aus einem einzigen Tag Rückschlüsse auf ganze Wochen und Monate zieht.
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Bedeutung für die kalte Jahreszeit
Würde man der überlieferten Regel wörtlich folgen, ließe sich aus der aktuellen Lage eher ein trockener als ein nasser Winter herauslesen, da der Nebel am Kleophastag größtenteils ausbleibt. Konsequent gedacht würde die alte Weisheit also eher moderate Niederschläge erwarten lassen.
Meteorologischer Zusammenhang fehlt bei Regeln
Solche Bauernregeln ziehen aus einem kurzen Tagesausschnitt eine umfassende Schlussfolgerung für die gesamte kalte Jahreszeit. Aus heutiger Sicht ist so eine Vorstellung allerdings mit Vorsicht zu genießen, da dahinter schlichtweg kein belastbarer meteorologischer Zusammenhang steht.
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