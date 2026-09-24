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Heftiger Frontal-Crash: Bundesstraße gesperrt

Feuerwehreinsatz im Tunnel Kaisermühlen mit Einsatzfahrzeugen und Feuerwehrleuten bei einer Übung.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Am Mittwoch kam es auf der B73 zu einer schweren Frontalkollision zweier Autos. Zwei Personen wurden verletzt, eine Frau musste per Hubschrauber abtransportiert werden.
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Am Mittwoch gegen 18:20 Uhr schickte die Landesleitzentrale mehrere Polizeistreifen zu einem Verkehrsunfall auf der B73. Ein 41-jähriger Grazer war mit seinem Pkw von Westen nach Osten unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 54-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Wagen in die gegensätzliche Richtung. Dabei krachten die beiden Fahrzeuge frontal ineinander. Nach eigenen Angaben dürfte der 41-jährige Autofahrer wegen eines Sekundenschlafs auf die Spur des Gegenverkehrs geraten sein.

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Schwere Verletzungen nach heftigem Crash

Die 54-jährige Lenkerin wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen vom Rettungshubschrauber C12 direkt in das LKH Graz geflogen. Der 41-jährige Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, den Transport ins LKH Wagna übernahm der Rettungsdienst. Alkomattests, die mit beiden Beteiligten durchgeführt wurden, verliefen jeweils negativ.

Sperre für Rettungs und Aufräumarbeiten

Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B73 zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr für den gesamten Verkehr komplett gesperrt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport der beiden beschädigten Unfallfahrzeuge. Die Feuerwehr Obergralla war mit insgesamt 16 Einsatzkräften sowie zwei Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

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