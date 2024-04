Vermisste Danka (2) - jetzt Aufregung um Mamas Handy Der Fall der vermissten Danka hält weiter Polizei und Bevölkerung in Atem - sowohl in Serbien als auch in Österreich, wo ein Zeuge die möglicherweise entführte 2-Jährige gesehen haben will. Jetzt gerät aber die Mutter der Kleinen zunehmend ins Visier.