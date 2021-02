So feiert das Netz die Marslandung

Der US-Rover "Perseverance" ist erfolgreich auf dem Mars gelandet. Die ersten Bilder sind auch schon da. Da dauert es nicht lange, bis das Netz wieder jede Menge neuer Memes ausspuckt.

Die Landung des Marsrovers ist erst vor kurzem geglückt und schon gibt es jede Menge Memes dazu. Von Sichtungen von Matt Damon bis zu einem grimmigen Bernie Sanders ist vieles dabei.

Matt Damon wartet auf Rettung

Nicht wenige Memes beinhalten Matt Damon. Dieser spielte 2015 im preisgekrönten Sci-Fi-Drama "Der Marsianer" einen auf dem Mars zurückgelassenen Astronauten. Ein Tweet lautet in etwa: "Herzlichen Glückwunsch an alle, die geholfen haben, Matt Damon zu finden. Bringen wir ihn wieder nach Hause."

This is awesome. Huge congrats to everyone who helped find Matt Damon. Let’s bring him home. #CountdownToMars pic.twitter.com/21QTdDAOVm — Austin Burke (@theBurk3nator) February 18, 2021





Bernie Sanders auf dem Mars

Auch Bernie Sanders wurde auf dem roten Planeten "gesichtet". Der US-Demokrat wartet in seiner Winterjacke und mit dicken Strickhandschuhen offenbar auf eine weitere Angelobung eines US-Präsidenten. Die dicke Kleidung dürfte er bei einer Durchschnittstemperatur von minus 63 Grad Celsius auch brauchen.

Mandalorianer erobern den roten Planeten

Ein weiterer Twitter-User teilte inszwischen ein Bild, das einen Mandalorianer aus dem "Star Wars" Universum zeigt. "Oh mein Gott, seht ihr auch, was ich sehe?", so ein Twitter User.

omg do you see what i see? #CountdownToMars pic.twitter.com/1JMXAZ6rVE — florence/flor • cobb vanth era (@flordjarin) February 18, 2021

Wir dürfen gespannt sein, welche Memes über die Marslandung uns das Netz noch weiter bescheren wird.