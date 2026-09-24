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Neue Tests

Nordkorea bleibt weiter Atomwaffen-Gefahr

© SOPA Images/LightRocket via Gett
Nordkorea hat seinen Status als Atommacht nach eigenen Angaben als unumkehrbar bezeichnet und eine Denuklearisierung als unrealistische Illusion zurückgewiesen.
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Je mehr die USA und ihre Verbündeten auf eine atomare Abrüstung pochten, desto mehr werde sich die Haltung des Landes verhärten, erklärte Außenministerin Choe Son Hui am Donnerstag der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zufolge.

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Sie reagierte damit auf ein Treffen der USA, Südkoreas und Japans in dieser Woche, bei dem die drei Staaten ihr Festhalten an einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt hatten. Zudem gab Nordkorea einen neuen Waffentest bekannt. Das Militär feuerte am Dienstag ein modernisiertes 240-Millimeter-Mehrfachraketenwerfersystem ab, meldete KCNA weiter.

Die mit einem neuen Präzisionslenksystem ausgestatteten Raketen könnten Ziele in einer Entfernung von bis zu 115 Kilometern treffen. Die Entwicklung sorge für eine deutliche Stärkung der Feuerkraft an der südlichen Grenze, hieß es in dem Bericht mit Blick auf Südkorea. Der Vize-Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, Pak Jong-chon, betonte bei dem Test die Notwendigkeit, die tödlichsten und zerstörerischsten Angriffskräfte an der Grenze zum Nachbarland zu konzentrieren. Eine Stellungnahme des südkoreanischen Verteidigungsministeriums lag zunächst nicht vor.

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