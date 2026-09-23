oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

UNO-Rede

Selenskyj: Putin ist "Patient Null" der Kriegstreiberei

OR
von
© Global Images Ukraine via Getty Images
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Weltgemeinschaft zu einer Eindämmung Russlands aufgerufen.
OE24 auf Google bevorzugen

In der UNO-Generaldebatte in New York beschrieb er nicht nur die Last, die sein Land in mehr als viereinhalb Jahren des Moskauer Angriffskriegs tragen müsse. Russland unter Kremlchef Wladimir Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten, warnte Selenskyj.

Moskau respektiere die Selbstständigkeit der Staaten im Südkaukasus und in Zentralasien nicht. Syrien und Länder in Afrika hätten leidvolle Erfahrungen mit russischer Brutalität gemacht. Nordkorea habe seine Militärtechnik in Kooperation mit Russland weiterentwickelt und werde zu einer größeren Gefahr für seine asiatischen Nachbarn, sagte er.

Auch interessant

Forscher warnen vor DIESEN 3 Horror-Szenarien

Mehr Geld trotz Pension: Das bringt die neue Regelung

Lindsey Vonn zeigt neuen Freund

Selenskyj belegte Putin mit einem medizinischen Fachbegriff: "Er ist der Patient Null, von dem die Idee des Krieges sich immer weiter verbreitet." Durch ihn werde die Welt für alle anderen gefährlicher. "Deshalb muss der Patient Null gestoppt werden, man muss ihm den Raum nehmen, zu handeln und das Böse zu verbreiten."

Selenskyj: Ukraine wird ein Lieferant von Sicherheit

Selenskyj sagte, dass sein Land auf Hilfe angewiesen sei und vor allem dringend Flugabwehrwaffen brauche. Zugleich beschrieb er die Fortschritte der Ukraine bei Drohnentechnik, die nun mit Partnern geteilt würden. "Es geht nicht einfach darum, Drohnen zu verkaufen. Es geht um Kooperation mit anderen Ländern, um ein modernes integriertes Verteidigungssystem gegen die Drohnengefahr in die Luft, zu Wasser und an Land zu schaffen."

© Getty Images

Genauso kooperiere Kiew mit internationalen Partnern bei der Entwicklung einer Raketenabwehr im Projekt Freyja. Die Ukraine werde trotz des Krieges zu einem Lieferanten von Sicherheit.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

USA laden Putin zu G20-Gipfel nach Miami ein

"Kinderkäfig": Star-Influencerin sorgt mit Foto für Aufregung

Forscher finden zitronenförmigen Planeten

Auf Wiesn unerwünscht: Brauerei postet Skandalfoto

Am Balkon: Bürgermeister verbietet Wäsche aufhängen

Selenskyj: Putin ist "Patient Null" der Kriegstreiberei

Forscher rätseln: Neue Amöbe überlebt extreme Hitze

"High Meat": Männer essen extrem gelagertes Gammelfleisch

Harvey Weinstein zu 15 Jahren Haft verurteilt

Mega-Gipfel zischen USA und China startet