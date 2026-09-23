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Mega-Gipfel zischen USA und China startet

Zwei Männer in Anzügen nebeneinander im Porträt, beide mit ernstem Gesichtsausdruck.
© APA/AFP/POOL/KENT NISHIMURA/PETE
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trifft am Mittwoch auf Einladung von US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington ein.
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Themen des Besuchs dürften unter anderem der Zoll- und Handelsstreit beider Länder sein, außerdem Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz sowie globale Konflikte wie der Iran-Krieg oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

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Trump will bis Freitag mit Militärschau, Staatsbankett samt hochrangiger Tech-Bosse und einem gemeinsamen Tee ein umfangreiches Programm auffahren. Für Xi ist es die erste USA-Reise seit 2023, als er damals zum Wirtschaftsgipfel APEC nach Kalifornien gereist war und Trumps Vorgänger Joe Biden getroffen hatte. Trump hatte Xi während seines Besuchs in Peking Mitte Mai ins Weiße Haus eingeladen.

Die am Dienstag geschlossene Grönland-Vereinbarung zwischen den USA, Dänemark und der Arktisinsel könnte das Gipfeltreffen der Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften diplomatisch überschatten. Trump begründete sein Vorgehen mit Sicherheitsinteressen der USA und damit, dass Feinde der Vereinigten Staaten wie China und Russland die Insel unter ihre Kontrolle bringen wollten - und Dänemark dem nichts entgegenzusetzen habe.

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