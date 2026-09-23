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Schutz vor Hitze

Gericht entscheidet: Häftlinge bekommen Klimaanlage

Wachtturm und Stacheldraht der Colorado Territorial Correctional Facility in Canon City, Colorado.
© Getty Images
Zehntausende Häftlinge im US-Bundesstaat Texas sollen in den kommenden Jahren besser vor extremer Hitze geschützt werden.
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Ein Bundesrichter in Austin ordnete an, dass Gefängnisse des flächenmäßig größten Bundesstaates bis Ende 2029 mit Klimaanlagen ausgestattet werden müssen. Fast 90.000 Insassen hätten ihre Strafen vergangenen Sommer in Zellen ohne Klimaanlage absitzen müssen, teilte das Gericht mit.

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Der Richter begründete die Entscheidung damit, dass die Temperaturen in Texas auf über 50 Grad Celsius ansteigen können. "Insassen in texanischen Gefängnissen leiden - und sterben in manchen Fällen - jeden Sommer an extremer Hitze." Klimaanlagen sind in dem südlichen Bundesstaat Standard in Wohnhäusern, Büros und Geschäften.

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