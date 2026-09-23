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Drohnen-Attacken

Russen-Angriffe: Polen sperrt zwei Flughäfen

Passagierflugzeug rollt abends auf beleuchtetem Rollfeld am Flughafen Lublin.
© Getty Images
Polen hat den Flugbetrieb an den Flughäfen Lublin und Rzeszow im Südosten des Landes wegen russischer Angriffe auf die Ukraine vorübergehend ausgesetzt.
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Nach dem Einsatz von Kampfflugzeugen sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, teilt die polnische Flugsicherungsbehörde PANSA auf der Plattform X mit.

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Das russische Verteidigungsministerium erklärt zudem, bei nächtlichen Drohnenangriffen seien ukrainische Verteidigungs- und Energieanlagen, Logistikzentren sowie Militärschiffe getroffen worden.

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