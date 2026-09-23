USA laden Putin zu G20-Gipfel nach Miami ein

Überraschende Einladung aus Washington: Russlands Präsident Wladimir Putin soll im Dezember zum G20-Gipfel nach Miami kommen. US-Außenminister Marco Rubio bestätigte die Einladung – und hofft auf Putins Teilnahme.

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"Wir hoffen, dass er die Einladung annimmt", sagte Rubio am Mittwoch am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. Die USA haben 2026 den Vorsitz der G20 und richten den Gipfel im Dezember in Miami aus.

Der G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs ist für den 14. und 15. Dezember 2026 in Miami angesetzt.

Russland bleibt G20-Mitglied

Russland gehört weiterhin zur Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Das Land ist damit grundsätzlich Teil des G20-Formats.

Putin selbst war allerdings seit 2019 nicht mehr persönlich bei einem G20-Gipfel dabei. 2026 könnte sich das ändern, sollte der russische Präsident die Einladung annehmen.

Bereits im April hatten die USA angekündigt, Russland zu den G20-Treffen einzuladen. Damals erklärte ein Vertreter des US-Außenministeriums, Russland werde als G20-Mitglied sowohl zu Ministertreffen als auch zum Gipfel der Staats- und Regierungschefs eingeladen.

Ob Putin tatsächlich kommt, ist offen

Eine Teilnahme Putins ist damit noch nicht garantiert. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte zuvor erklärt, dass über das Format der russischen Teilnahme näher am Gipfel entschieden werde.

Auch die Frage, ob es in Miami zu einem persönlichen Treffen Putins mit anderen Staatschefs kommen könnte, ist derzeit offen.

© Anadolu via Getty Images

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich Anfang September in einem Interview mit der Deutschen Welle grundsätzlich zu einem Treffen mit Putin in Miami bereit erklärt, sollte der russische Präsident dort erscheinen. Der Kreml schloss ein solches Treffen anschließend jedoch aus und erklärte, Putin werde Selenskyj nur in Moskau treffen.

G20-Gipfel in Miami

Die USA haben 2026 den G20-Vorsitz übernommen. Nach Angaben des US-Außenministeriums soll sich die Präsidentschaft unter anderem auf wirtschaftlichen Wohlstand, Energieversorgung sowie neue Technologien und Innovationen konzentrieren.

Der Gipfel in Miami findet im Dezember statt. Im Mittelpunkt werden die Gespräche der Staats- und Regierungschefs der G20 stehen – darunter auch die Frage, ob Russland durch Putin persönlich vertreten sein wird.