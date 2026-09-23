"Kinderkäfig": Star-Influencerin sorgt mit Foto für Aufregung

Ein Foto von Charlotte Crosby sorgt bei ihren Millionen Followern für Aufregung. Darauf sind ihre beiden kleinen Töchter in einem Gittergestell zu sehen – dazu schrieb die Influencerin, sie habe einen "Käfig für die Mädchen" gekauft.

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Auf dem Bild wirken Alba-Jean (3) und Pixi (1) zunächst so, als würden sie versuchen, aus dem Gitter herauszukommen. Für einige Follower war das zu viel.

Besorgte Fans schrieben Crosby direkt an und wollten wissen, was es mit dem ungewöhnlichen "Kinderkäfig" auf sich hat.

"Natürlich kein Kinderkäfig"

Kurz darauf klärte die Britin die Situation auf. "Leute, das ist natürlich kein Kinderkäfig und wir machen darin auch keine Auszeiten", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Bei dem Gitter handelt es sich tatsächlich um eine Aufbewahrung für Kuscheltiere. "Es ist ein Käfig – aber für Teddys! Wie süß ist das denn?", erklärte Crosby.

Dazu zeigte sie ein weiteres Foto ihrer Tochter Alba-Jean, die das Kuscheltier-Gehege offenbar begeistert umarmt.

Damit war schnell klar: Der vermeintliche Kinderkäfig war lediglich ein Scherz – und ein ziemlich missverständliches Foto.

8,3 Millionen verfolgen ihr Familienleben

8,3 Millionen verfolgen ihr Familienleben

Charlotte Crosby gehört zu den bekanntesten britischen Reality-Stars. Berühmt wurde sie durch die Show "Geordie Shore". Auf Instagram folgen ihr rund 8,3 Millionen Menschen.

© Instagram / thecharlottecrosby

Dort gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihrem Verlobten Jake Ankers (35) und den gemeinsamen Kindern.

Schwere Zeit nach Fehlgeburt

Im Frühjahr musste Crosby allerdings einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Vor Kurzem sprach sie erstmals öffentlich über eine Fehlgeburt, die sie zu dieser Zeit erlitten hatte.

Mittlerweile blickt die 36-Jährige wieder nach vorne. Sie verriet ihren Fans, dass sie sich für die Zukunft ein weiteres Kind, die Hochzeit mit ihrem Verlobten und weitere TV-Projekte wünscht.