Diese neue LED-Maske denkt mit & passt sich erstmals Ihrer Haut an

LED-Masken gelten längst als das Must-have unter den Beauty-Tools. Doch die neue Generation von CurrentBody geht jetzt einen entscheidenden Schritt weiter: Sie behandelt nicht mehr jedes Gesicht gleich, sondern erstellt eine individuell abgestimmte Lichttherapie auf die jeweiligen Hautbedürfnisse. Was nach Zukunftsmusik klingt, könnte die Hautpflege zu Hause revolutionieren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Starre Standardprogramme, dieselbe Lichtleistung bei jeder Anwendung und eine Behandlung nach dem "One size fits all"-Prinzip: Genau damit will CurrentBody jetzt Schluss machen. Die neue LED-Lichttherapie-Gesichtsmaske der 3. Generation soll nicht einfach nur Licht auf die Haut strahlen, sondern genau jene Wellenlängen in der passenden Dosis einsetzen, die zum jeweiligen Hautziel passen.

Damit wird aus einem gewöhnlichen Beauty-Gadget beinahe ein personalisiertes Treatment für zu Hause. Denn ob Unreinheiten, Pigmentflecken, Rötungen, erste Fältchen oder nachlassende Elastizität: Die Haut hat nicht jeden Tag dieselben Bedürfnisse – warum sollte man sie also immer gleich behandeln?

© CurrentBody

Das ist die eigentliche Beauty-Revolution

Das Herzstück der neuen Maske ist die patentierte MyDose™-Technologie. Nutzer wählen aus, welche Hautprobleme sie behandeln möchten und welche Wellenlängen zum Einsatz kommen sollen. Das System berechnet anschließend automatisch die dafür optimale Lichtdosis.

Der entscheidende Unterschied zu bisherigen LED-Masken: Statt bei jeder Anwendung ein starres Programm abzuspulen, lässt sich die Behandlung gezielt anpassen. Vereinfacht gesagt: Die Maske leuchtet nicht einfach – sie dosiert.

Über die dazugehörige CurrentBody-App können außerdem unterschiedliche Behandlungsprogramme ausgewählt, individuelle Protokolle erstellt und einzelne Gesichtszonen gezielt behandelt werden. So könnte beispielsweise eine zu Unreinheiten neigende T-Zone anders behandelt werden als gerötete Wangen oder die Augenpartie mit ersten feinen Linien.

Sechs Lichtarten für sechs unterschiedliche Hautbedürfnisse

In der Maske stecken insgesamt 750 LEDs und sechs klinisch untersuchte Wellenlängen. Jede Lichtfarbe erfüllt dabei eine andere Aufgabe:

Blaues Licht soll gezielt bei Unreinheiten helfen und zu einem klareren Hautbild beitragen.

soll gezielt bei Unreinheiten helfen und zu einem klareren Hautbild beitragen. Grünes Licht richtet sich vor allem an Pigmentierungen und einen ungleichmäßigen Hautton.

richtet sich vor allem an Pigmentierungen und einen ungleichmäßigen Hautton. Gelbes Licht soll Rötungen beruhigen und den Teint ausgeglichener erscheinen lassen.

soll Rötungen beruhigen und den Teint ausgeglichener erscheinen lassen. Rotes Licht unterstützt die Regeneration und soll der Haut mehr Strahlkraft verleihen.

unterstützt die Regeneration und soll der Haut mehr Strahlkraft verleihen. Nahinfrarotlicht zielt auf Elastizität und die Kollagenproduktion ab.

zielt auf Elastizität und die Kollagenproduktion ab. Tiefes Nahinfrarotlicht dringt besonders weit in die Haut ein und soll sichtbare Zeichen der Hautalterung wie Falten verbessern.

Damit vereint die Maske mehrere Beauty-Treatments in einem einzigen Gerät. Je nach Hautzustand kann der Fokus also auf Anti-Aging, Hautklärung, Glow oder einem ebenmäßigeren Teint liegen.

© CurrentBody

Zehn Minuten sollen bereits genügen

Trotz der komplexen Technologie bleibt die Anwendung überraschend unkompliziert. Die Maske besteht aus flexiblem Flüssigsilikon, schmiegt sich eng an die Gesichtskonturen an und reicht dank Kinnriemen weiter nach unten als viele herkömmliche Modelle.

Empfohlen wird eine Anwendung von zehn Minuten, drei- bis fünfmal pro Woche. Laut Hersteller können bei regelmäßiger Nutzung nach etwa vier Wochen erste Veränderungen sichtbar werden; die vollständigen Ergebnisse sollen sich nach acht Wochen zeigen.

Damit bringt CurrentBody eine Technologie ins persönliche Badezimmer, die bislang vor allem aus professionellen Kosmetikstudios und dermatologischen Praxen bekannt war. Nur ohne Termine, ohne Ausfallzeit und abgestimmt auf die persönlichen Hautziele.

Hat damit eine neue Beauty-Ära begonnen?

Fakt ist: LED-Masken sind nicht neu. Doch die Idee, unterschiedliche Lichtwellen gezielt zu kombinieren und deren Dosierung individuell berechnen zu lassen, könnte den gesamten Beauty-Tech-Markt verändern. Statt möglichst viele LEDs oder besonders starke Lichtleistungen zu bewerben, rückt erstmals die präzise Personalisierung in den Mittelpunkt.

Natürlich ersetzt auch das modernste Beauty-Tool weder konsequenten Sonnenschutz noch eine auf den Hauttyp abgestimmte Pflegeroutine. Trotzdem zeigt die neue Generation, wohin sich die Branche entwickelt: weg von universellen Standardlösungen und hin zu intelligenten Geräten, die sich stärker an den individuellen Bedürfnissen der Haut orientieren.

Die CurrentBody Skin LED-Lichttherapie-Gesichtsmaske der 3. Generation kostet 589,99 Euro. Kein kleines Investment, aber möglicherweise ein erster Blick auf die Zukunft unserer täglichen Hautpflege-Routine.