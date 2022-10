Mit 90 hat Lugner nur einen Wunsch

Im Geburtstags-Talk verrät Lugner auch, welche Ehe er sich sparen hätte können.

Traum. Sein Ziel aus dem Jahr 2016 hat Baumeister Richard Lugner (90) erreicht – damals trat er bei der Bundespräsidentenwahl an, um in die Wiener Hofburg einzuziehen – jetzt darf er das ganz offiziell. Allerdings nur, um seinen 90. Geburtstag am 15. Oktober nachzufeiern.

ÖSTERREICH hat den Baumeister an seinem wahren Geburtstag (11. Oktober) zum Gespräch getroffen und mit ihm auf ein bewegtes Leben zurückgeschaut. Auch Ex-Frau „Mausi“ saß dabei und gab sich gewohnt neckisch. Wenn „Mörtel“ doch nur einmal ausreden dürfte … irgendwann schaffte er es aber dann doch und erzählte, dass er keinen Wunsch mehr hat, außer: „Gesundheit und eine nette Frau, die auch die Familie zusammenhalten könnte.“ Über seine letzte Ehe mit Cathy Lugner hat er nur eines zu sagen: „Das hätte ich mir sparen können.“ Da gibt ihm auch Christina Lugner recht.

Traumfrau. Wenn es um Mörtels Zukünftige geht, haben die beiden Ex-Partner ebenfalls ähnliche Vorstellungen: „Eine Frau, die eine soziale Ader hat, die nicht zu jung ist (mindestens 40 Jahre alt). Sie soll auch Geschäftssinn haben.“