LED-Umstellung im Regierungsviertel

St. Pölten setzt weiter auf Energieeffizienz: Die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Regierungsviertel soll bis Herbst 2026 abgeschlossen sein.

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"Ein notwendiger Schritt hin zu mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit", so LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie betont, dass die Umstellung auch in den Regionen konsequent vorangetrieben wird.

29.000 Leuchten im Austausch

Die seit 2024 laufenden Arbeiten koordiniert die Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Neben Büro- und Gangbeleuchtung wird auch die Garage umgerüstet. Letzte Etappe ist das Wirtschaftszentrum NÖ. Insgesamt werden rund 29.000 Leuchten getauscht – kombiniert mit Bewegungsmeldern und Tageslichtregelung. "Die Kombination aus LED, Bewegungsmeldern und Tageslichtregelung bietet das größte Einsparungspotenzial", erklärt Abteilungsleiter Christoph Reiter. Ersparnis: rund 432.000 Euro jährlich.

Bezirkshauptmannschaften folgen

Parallel läuft die Umstellung an den Bezirkshauptmannschaften. Gmünd, Horn, Waidhofen/Thaya, Zwettl und Mödling sind bereits fertig, Hollabrunn, Korneuburg, Neunkirchen und Tulln folgen. Bis 2028 sollen alle Standorte umgerüstet sein. Auch die Landesschulen stehen im Fokus: Ab 2027 startet dort die Umsetzung.

Fazit: Licht aus, Zukunft an – Niederösterreich leuchtet effizienter.