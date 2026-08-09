Entminung: NÖ als Frontlinie

Der Entminungsdienst (EMD) des Bundesheeres meldet für das laufende Jahr eine beachtliche Bilanz: 624 Einsätze, 12.803 Kilogramm geborgenes und vernichtetes Kriegsmaterial. Der Juli markierte mit 120 Ausrückungen den bisherigen Einsatzhöhepunkt.

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Klarer regionaler Brennpunkt bleibt Niederösterreich: 296 Einsätze absolvierten die Spezialkräfte hier bereits – nahezu die Hälfte des Bundesgebiets-Aufkommens. Einsatzspitzen registrierte der EMD im März mit 61 sowie im Juli mit 57 Ausrückungen. Aktuelle Vorfälle wie der Brand im niederösterreichischen Föhrenwald durch alte Munitionsteile unterstreichen die anhaltende Bedrohungslage im Bundesland.

Weitere Bundesländer im Überblick

Oberösterreich verzeichnete 88 Einsätze, die Steiermark 77, Kärnten 46, Wien 35, das Burgenland 34 und Tirol 27. Salzburg und Vorarlberg meldeten mit 14 beziehungsweise sieben Einsätzen das geringste Aufkommen.

Ministerin würdigt Einsatzkräfte

„Die beachtliche Menge von über zwölf Tonnen geborgener Sprengmittel führt uns vor Augen, wie präsent die verdeckten Gefahren der Vergangenheit noch heute sind", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Der Einsatz der Entschärfungsspezialisten schütze täglich Menschenleben und Infrastruktur im gesamten Bundesgebiet.

Klare Verhaltensregeln bei Munitionsfunden

Das Bundesheer warnt eindringlich: Verdächtige Fundstücke dürfen weder berührt noch bewegt werden. Alterungsprozesse machen historische Munition unberechenbar und hochsensibel. Bei einem Fund gilt: Fundort sichern, Abstand halten, Polizei über den Notruf verständigen. Diese leitet die Meldung umgehend an den Entminungsdienst zur fachgerechten Bergung weiter.

Fazit: Niederösterreich bleibt Frontlinie im stillen Krieg gegen die tödlichen Hinterlassenschaften vergangener Kämpfe.