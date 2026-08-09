Rotwein soll zu Putzmittel werden!

Der Rotweinmarkt bricht dramatisch ein – und jetzt droht das Undenkbare: Bis zu ZEHN MILLIONEN LITER kostbarer Rotwein sollen zu simplem Industriealkohol verarbeitet werden!

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Immer mehr Menschen greifen zum Glas Wasser statt zum Weinglas – mit dramatischen Folgen.

WAHNSINN in Österreichs Weinkellern: Zehn Millionen Liter Rotwein sollen VERNICHTET werden!

Niederösterreichs Rotweinregionen wie Carnuntum, Pulkautal und Thermenregion ächzen unter der Last, bestätigt Verbandspräsident Reinhard Zöchmann alarmiert. Auch das Burgenland steht am Rand des Absatz-Abgrunds!

Vom edlen Tropfen zum Reinigungsmittel

Der Plan grenzt an Wahnsinn, ist aber bittere Realität: Marktunfähiger Wein soll in Industriealkohol verwandelt werden – für Desinfektionsmittel oder medizinische Zwecke. Was einst mit Liebe angebaut wurde, endet im schlimmsten Fall im Putzeimer!

EU als letzte Rettung

Doch ohne grünes Licht aus Brüssel geht gar nichts: Nur mit Fördermitteln aus dem EU-Krisentopf ergibt die Mega-Destillation überhaupt Sinn. Frankreich und Deutschland haben bereits zugeschlagen – Österreich zittert noch.

Zöchmann: „Wir hängen komplett in der Luft!"

Die Ungewissheit treibt die Branche in den Wahnsinn. Erst muss die Herbsternte abgewartet werden, um das wahre Ausmaß der Krise zu erfassen. Zusätzlich sorgt die Trockenheit für komplettes Chaos – ein Totalausfall könnte die Lage nochmal auf den Kopf stellen!

Fazit: Zwischen Dürre und Absatzkrise steht Österreichs Rotwein vor einer schicksalhaften Zerreißprobe.