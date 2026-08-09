Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wr. Neustadt

Fünfkampf-WM: 112 Athleten an der Schmerzgrenze

Eine brasilianische Athletin überquert ein Hindernis beim Militär-Fünfkampf, Zuschauer im Hintergrund.
© ORF
Mauern erklimmen, durch Wasser kämpfen, präzise schießen, Granaten werfen, 8.000 Meter durchs Gelände hetzen – der Militärische Fünfkampf lässt keine Gnade zu.
OE24 auf Google bevorzugen

112 Kämpfer aus 17 Nationen liefern sich bei der WM ein brutales Kräftemessen.

Königsdisziplin des Militärsports

„Der Militärische Fünfkampf repräsentiert am meisten die physischen Herausforderungen des Militärs", so Oberst Christian Krammer. Hier zählt nicht Spezialisierung, sondern Vielseitigkeit bis zur totalen Erschöpfung.

Der Hindernislauf als Höllenritt

Spektakulär, aber gnadenlos: Oberwachtmeister Stefan Dörflinger gesteht ehrlich, dass der Schmerz erst nach dem Adrenalinrausch zuschlägt.

Eine Woche, kein Entkommen

Die WM zieht sich über sieben Tage täglicher Höchstleistung – mentale Stärke wird zur Überlebenswaffe.

Brasilien räumt ab

Bei der 68. Militär-WM sichert sich Brasilien zwei Titel, Österreichs fünf Athleten kämpfen sich zu Silber und zweimal Bronze.

Die Theresianische Militärakademie war heuer zum siebenten Mal Austragungsort der Titelkämpfe. Grund dafür sei die Infrastruktur, die laut Bundesheer optimale Voraussetzungen für einen Bewerb dieser Größenordnung biete: Die Sportstätten liegen nahe nebeneinander und auch die Unterkünfte für die Sportler seien vorhanden.

Fazit: Wer hier besteht, hat mehr bewiesen als sportlichen Ehrgeiz – pure Willenskraft.

Auch interessant

10-Jährige bricht bei Hitze-Tour zusammen - Heli-Rettung

Rotwein soll zu Putzmittel werden!

"Red Bull bereitet sich auf den Abgang von Max Verstappen vor"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Entminung: NÖ als Frontlinie

Lobau: Ermittler jagen die Wahrheit unter der Asche

STARS in GARS begeisterte

Kameradschaft, die Leben rettet

Bauern: Dürre frisst die Existenz

Gefechtsspuren im Donaugrund

Fünfkampf-WM: 112 Athleten an der Schmerzgrenze

LED-Umstellung im Regierungsviertel

Auto kracht in Pferdekutsche – Mann mitgeschleift und überrollt

Rotwein soll zu Putzmittel werden!