Niederösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Niedrigwasser

Gefechtsspuren im Donaugrund

Großer Treibholzstamm ragt an einem sonnigen Tag aus einem ruhig fließenden Fluss.
© ORF
Das Niedrigwasser der Donau legt bei Ardagger eine stumme Zeugin vergangener Kämpfe frei: Zwei Kriegsschiffe aus dem Zweiten Weltkrieg ragen nach über 80 Jahren erneut über die Wasseroberfläche und ziehen zahlreiche Schaulustige an.
OE24 auf Google bevorzugen

Hobby-Historiker Rudolf Enengel vom Geschichtskreis Ardagger rekonstruiert die letzten Kriegstage: Amerikanische Panzereinheiten standen dem Schiff am gegenüberliegenden Ufer gegenüber, ein Gefecht brach aus.

Kriegswracks tauchen auf

Durch den Beschuss manövrierunfähig gemacht, wurde das Schiff schließlich von deutschen Truppen selbst versenkt – um es dem Gegner nicht in die Hände fallen zu lassen.

Bergung militärisch unmöglich

Frühere Bergungsversuche der Wracks scheiterten an den Gegebenheiten des Flussbetts. „Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte so in das Schotterbett abgesenkt, dass es fast unmöglich ist, die Wracks zu bergen", so Enengel. Ein Restrisiko für die Schifffahrt bleibe zwar bestehen, eine vollständige Ausgrabung wäre jedoch ein massiver logistischer Aufwand.

Keine Gefahr durch Munitionsreste

Bürgermeister Johannes Pressl gibt Entwarnung: Die Schiffswracks wurden bereits vor langer Zeit fachgerecht entschärft, von den Relikten geht keine akute Gefahr mehr aus.

Auch interessant

Entminung: NÖ als Frontlinie

Restaurant brennt bis auf die Grundmauern nieder

Hitze-Hammer: Das gab es noch nie

Anziehungspunkt für Geschichtsinteressierte

Wie etwa Michael Scharfmüller aus Ybbs an der Donau, der die seltene Gelegenheit nutzte: „So oft ist das Wasser nicht so niedrig wie jetzt." Alle paar Jahre taucht dieses stumme Mahnmal aus den letzten Kriegstagen wieder auf.

Stumme Zeugen von 1945

Fazit: Die Donau gibt selten preis, was die Geschichte einst unter Wasser begrub – ein stiller Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bauern: Dürre frisst die Existenz

LED-Umstellung im Regierungsviertel

STARS in GARS begeisterte

Fünfkampf-WM: 112 Athleten an der Schmerzgrenze

Auto kracht in Pferdekutsche – Mann mitgeschleift und überrollt

Entminung: NÖ als Frontlinie

Rotwein soll zu Putzmittel werden!

Kameradschaft, die Leben rettet

Lobau: Ermittler jagen die Wahrheit unter der Asche

Gefechtsspuren im Donaugrund