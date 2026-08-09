Schock in Bregenz
Restaurant brennt bis auf die Grundmauern nieder
Ein Restaurant in Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz ist in der Nacht auf Sonntag in Brand geraten und komplett zerstört worden. Zudem wurden auch mehrere auf dem Parkplatz einer angrenzenden Autowerkstatt abgestellte Pkw beschädigt, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts.
Der Brand in der Achsiedlungsstraße hatte einen Feuerwehr-Großeinsatz zur Folge gehabt. Die Kräfte brachten das Feuer, das gegen 3.00 Uhr ausgebrochen war, innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle und löschten es. Für die Löscharbeiten musste laut ORF Vorarlberg ein Bagger das Dach des Gebäudes abtragen.
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Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anrainer vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten. Im Einsatz standen unter anderem 45 Feuerwehrleute, mehrere Polizeistreifen sowie die Rettung.
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