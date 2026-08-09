Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Schock in Bregenz

Restaurant brennt bis auf die Grundmauern nieder

Ein Restaurant in Bregenz ist am Sonntag in Brand geraten und komplett zerstört worden.
© APA/MAURICE SHOUROT
Auch mehrere auf dem Parkplatz einer angrenzenden Autowerkstatt abgestellte Pkw wurden bei dem Brand beschädigt.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Restaurant in Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz ist in der Nacht auf Sonntag in Brand geraten und komplett zerstört worden. Zudem wurden auch mehrere auf dem Parkplatz einer angrenzenden Autowerkstatt abgestellte Pkw beschädigt, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamts.

Neben dem Restaurant wurden durch den Brand auch mehrere auf dem Parkplatz einer angrenzenden Autowerkstatt abgestellte Pkw beschädigt.
Neben dem Restaurant wurden durch den Brand auch mehrere auf dem Parkplatz einer angrenzenden Autowerkstatt abgestellte Pkw beschädigt. © APA/MAURICE SHOUROT

Der Brand in der Achsiedlungsstraße hatte einen Feuerwehr-Großeinsatz zur Folge gehabt. Die Kräfte brachten das Feuer, das gegen 3.00 Uhr ausgebrochen war, innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle und löschten es. Für die Löscharbeiten musste laut ORF Vorarlberg ein Bagger das Dach des Gebäudes abtragen.

Auch interessant

130-Euro-Strafe, weil Lenker nicht den ÖAMTC rief

Bodensee auf Rekordtiefstand

Wolf zum Abschuss freigegeben

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anrainer vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen vorübergehend geschlossen zu halten. Im Einsatz standen unter anderem 45 Feuerwehrleute, mehrere Polizeistreifen sowie die Rettung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Viel zu warm: Quallen in der Donau

4-jähriger verschleppt: Pädo-Nachbar (72) schweigt

Erst Schreckschuss stoppte Rowdy (16) auf E-Scooter

Nach Messer-Attacke: Opfer versteckte sich daheim

Bombendrohung: Festival mit 3.000 Fans geräumt

14-Jährige Einbrecher nach Schreckschuss geschnappt

Facebook-Killer bringt Komplizen ins Spiel

Telefonzellen-Mord: Prozess jetzt fix

Mord aus Schwulenhass: Das ist der Verdächtige

Restaurant brennt bis auf die Grundmauern nieder