4-jähriger verschleppt: Pädo-Nachbar (72) schweigt

Der Vater des Buben vermisste plötzlich seinen Sohn, der im Innenhof gespielt hatte. Andere Nachbarn führten die Polizei auf die richtige Spur.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Jener 72-jährige einheimische Österreicher, der am Freitagnachmittag in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Vierjährigen in seine Wohnung verschleppt haben soll, verweigert bisher jede Aussage. Der Senior wurde unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert, bestätigt Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. Die Ermittlungen laufen weiter, der Bub soll in den kommenden Tagen befragt werden.

Konkrete pädophile Straftaten, wie ein sexueller Missbrauch des Kindes, können nicht ausgeschlossen werden bzw. gibt es leider entsprechende Indizien dafür. Der Bub hatte sich am Freitagnachmittag zunächst mit Familienangehörigen im Innenhof eines Mehrparteienhauses aufgehalten und war dann plötzlich abgängig. Alarmierte Polizisten fanden den vermissten Buben nach einem Hinweis in der Wohnung des 72-Jährigen auf einer Stiege im gleichen Wohnblock.

Der Bub hatte aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes noch nicht näher befragt werden können. Er gab gegenüber den Polizisten jedenfalls an, von dem 72-jährigen Mann gegen seinen Willen in dessen Wohnung gebracht worden zu sein, nachdem sie sich im Stiegenhaus begegnet seien.