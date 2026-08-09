Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Mann in Haft

4-jähriger verschleppt: Pädo-Nachbar (72) schweigt

Verschwommener Junge drückt seine Hand gegen eine Glas­tür und wirkt traurig.
© Getty Images
Der Vater des Buben vermisste plötzlich seinen Sohn, der im Innenhof gespielt hatte. Andere Nachbarn führten die Polizei auf die richtige Spur.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Jener 72-jährige einheimische Österreicher, der am Freitagnachmittag in Rudolfsheim-Fünfhaus einen Vierjährigen in seine Wohnung verschleppt haben soll, verweigert  bisher jede Aussage. Der Senior  wurde unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert, bestätigt Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag. Die Ermittlungen laufen weiter, der Bub soll in den kommenden Tagen befragt werden.

Auch interessant

Nach Messer-Attacke: Opfer versteckte sich daheim

Bombendrohung: Festival mit 3.000 Fans geräumt

Erst Schreckschuss stoppte Rowdy (16) auf E-Scooter

Konkrete pädophile Straftaten, wie ein sexueller Missbrauch des Kindes, können nicht ausgeschlossen werden bzw. gibt es leider entsprechende Indizien dafür. Der Bub hatte sich am Freitagnachmittag zunächst mit Familienangehörigen im Innenhof eines Mehrparteienhauses aufgehalten und war dann plötzlich abgängig. Alarmierte Polizisten fanden den vermissten Buben nach einem Hinweis in der Wohnung des 72-Jährigen auf einer Stiege im gleichen Wohnblock.

Der Bub hatte aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes noch nicht näher befragt werden können. Er gab gegenüber den Polizisten jedenfalls an, von dem 72-jährigen Mann gegen seinen Willen in dessen Wohnung gebracht worden zu sein, nachdem sie sich im Stiegenhaus begegnet seien.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Super-Navi stößt auf großes Interesse

Facebook-Killer bringt Komplizen ins Spiel

Mord aus Schwulenhass: Das ist der Verdächtige

Viel zu warm: Quallen in der Donau

'Es droht ein Krieg mit Russland'

Katy Perry: "Mein geheimer Wien-Trip"

Iran-Atomgespräche gehen weiter

Restaurant brennt bis auf die Grundmauern nieder

4-jähriger verschleppt: Pädo-Nachbar (72) schweigt

Euro im frühen Handel schwächer