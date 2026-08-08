Wienerin (33) am helllichten Tag in Wohnung vergewaltigt

In einer Wohnung im Wiener Bezirk Meidling soll es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 33-jährige Frau gekommen sein.

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Nach Angaben der Polizei traf sich die Frau am Vortag mit einem 42-jährigen Bekannten, um offene Geldforderungen zu klären.

Zunächst habe die 33-Jährige gezögert, sei dann aber mit dem Mann in dessen Wohnung gegangen. Dort soll der 42-Jährige die Frau verbal bedroht und sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Anschließend gelang der Frau die Flucht. Nach Angaben der Polizei bewaffnete sie sich dabei mit einem Küchenmesser und verließ die Wohnung. Vor dem Gebäude wartete sie auf das Eintreffen der Polizei.

Mann festgenommen

Beamte der Polizeiinspektion Arndtstraße trafen den Verdächtigen in der Wohnung an. Weil sich der Mann gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv verhalten habe, wurde die Sondereinheit WEGA hinzugezogen. Die Einsatzkräfte nahmen den 42-Jährigen fest und brachten ihn in den Arrest.

Auch dort soll der Mann weiter randaliert haben. Nachdem er in seiner Zelle erneut äußerst aggressiv geworden war, musste er von WEGA-Kräften fixiert und anschließend in eine Sicherheitszelle gebracht werden.

Die 33-Jährige wurde inzwischen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.