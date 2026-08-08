Unfall in Salzburg
Radfahrerin (32) von Lkw gerammt - tot
Eine 32-jährige Radfahrerin ist am Freitagnachmittag an einer Straßen-Kreuzung in Thalgau in Salzburg (Flachgau) von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Lkw hatte die Frau beim Linksabbiegen gerammt. Die 32-jährige erlitt tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten noch an, berichtete die Polizei am Samstag.
Nach derzeitigem Kenntnisstand war die Salzburgerin auf der Salzburger Straße in Richtung Thalgau unterwegs. Der 56-jährige Kraftfahrer bog mit dem Lastwagen zu dieser Zeit an der Kreuzung mit der Plainfelder Straße nach links in Richtung Plainfeld ab, wo es zur verhängnisvollen Kollision kam.
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