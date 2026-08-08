Bub (4) von 72-Jährigem verschleppt und festgehalten

Ein Vierjähriger ist am Freitagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einem 72-Jährigen gegen seinen Willen in eine Wohnung gebracht und dort festgehalten worden.

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Der Bub hatte sich zunächst mit Angehörigen im Innenhof eines Mehrparteienhauses aufgehalten und war dann plötzlich abgängig. Alarmierte Polizisten machten sich auf die Suche nach dem Kind und fanden ihn in der Wohnung des 72-Jährigen. Dort könnte es zu weiteren strafbaren Handlungen gekommen sein.

Die Polizei wurde gegen 14.30 Uhr zu dem Wohnhaus gerufen. Kräfte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus sowie der Bereitschaftseinheit Wien beteiligten sich an der Suche nach dem Kind. Ein anderer Bub gab den Beamten den Hinweis, dass er den gesuchten Vierjährigen in einer der Stiegen des Wohnblocks gesehen hatte, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Nachfrage. Dort war dann aus einer Wohnung die Stimme des Kindes zu hören. Die Tür ließ sich aufdrücken und das Kind wurde befreit. Es dürfte sich zumindest eine Stunde dort befunden haben, sagte Dittrich.

Beschuldigter noch nicht vernommen

Der Bub wurde untersucht. Er konnte aber aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes noch nicht näher befragt werden. Er gab gegenüber den Polizisten jedenfalls an, von dem 72-jährigen Mann gegen seinen Willen in dessen Wohnung gebracht worden zu sein, nachdem sie sich im Stiegenhaus begegnet seien. Zu den nach der Verschleppung in die Wohnung möglicherweise weiteren gesetzten Straftaten werde aufgrund der laufenden Ermittlungen nichts Näheres bekanntgegeben, erläuterte Dittrich.

Der 72-Jährige wurde festgenommen und befand sich am Samstag noch in Anhaltung. Seine Vernehmung stand noch aus. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien geführt.